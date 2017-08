Vias do Bairro Marabaixo IV estão recebendo recapeamento asfáltico.

As avenidas Fran Junior e Floresta foram as primeiras que receberam asfalto.

Os serviços de recapeamento asfáltico em vias do bairro Marabaixo IV foram retomados na quinta-feira, dia 10. Terraplenagem, com a aplicação de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), está sendo feita na Avenida Fran Júnior.

O morador Itamar Ribeiro, encarregado de obra, espera que a via seja utilizada pela linha de ônibus. “Nossa maior dificuldade é a mobilidade. Temos que andar aproximadamente 15 minutos até o terminal. No período de chuvas, a dificuldade é maior por conta da lama e dos buracos. Esperamos que, após o serviço, sejamos atendidos com a linha de ônibus”.

Além da Fran Júnior, as ações chegarão à Avenida Floresta, com a aplicação de capa selante.

Coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob), os serviços de asfaltamento auxiliam no recebimento e transmissão de cargas dos veículos, além de servir de proteção do solo contra ações do tempo.