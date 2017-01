Vereadores aprovam orçamento de R$ 815 milhões para o Município de Macapá em 2017

Orçamento deste ano é menor que o de 2016 em 3.4%. Durante os debates os vereadores aumentaram a previsão de gastos para as áreas da Saúde e Educação.

Os vereadores aprovaram na tarde desta quinta-feira (29) um orçamento de R$ 815.234.693 para Macapá em 2017. A proposta é 3,47% menor que o praticado em 2016, fixado em R$ 844.611.337. A Lei Orçamentária Anual (LOA) segue para sanção do prefeito Clécio Luís (Rede) com o texto original enviado pela prefeitura à Câmara Municipal.

De acordo com a prefeitura, a diminuição foi causada pela previsão de quedas nas receitas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), repassado pela União. A prefeitura de Macapá também editou o texto com a expectativa de redução nos repasses do arrecadado pelo Estado com o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O tributo é pago ao governo, que divide 25% com as cidades.

Mesmo com a diminuição do total, a Secretaria Municipal de Planejamento (Sempla) prevê aumento para a Saúde e Educação, que devem, obrigatoriamente, receber investimentos de pelo menos 15% e 25%, respectivamente.

A intenção para 2017 é aplicar 19,22% dos recursos na atenção básica, representando R$ 161.021.377; e 28% na área educacional, que dará R$ 201.010.231.

Os vereadores ainda concordaram em aumentar de R$ 4,3 milhões para R$ 5,3 milhões o orçamento na Comunicação. O valor, segundo a prefeitura, é menor que o praticado desde 2012, quando o município gastou R$ 6 milhões. Em 2016, a execução de gastos com publicidade foi de R$ 600 mil, apesar da dotação milionária. O restante foi remanejado para outras pastas.

Apesar do aumento em algumas áreas, os vereadores concordaram com a redução na Segurança Pública, de R$ 31 milhões para R$ 24 milhões. O recurso é administrado pela Guarda Civil Municipal (GMM).

Em relação ao remanejamento, o prefeito Clécio Luís (Rede) poderá transferir até 20% de recursos de uma pasta para outra sem autorização dos vereadores. A retirada de dinheiro não se aplica para a Saúde e Educação. Caso o prefeito queira fazer transações acima desse percentual, a Câmara deverá autorizar.

Para 2017, foi aprovada mudança na aplicação das emendas de R$ 100 mil que cada parlamentar tem direito. A aplicação dos recursos passou a ser impositiva. Isto é, o prefeito será obrigado a destinar para a referida finalidade o dinheiro da emenda proposto pelo vereador.

O orçamento da Câmara Municipal ficou em R$ 23 milhões.