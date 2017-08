Vandalismo já está afetando o Programa Macapá Luz da Prefeitura de Macapá

Pontos estratégicos estão tendo fios e equipamentos retirados, prejudicando o resultado do trabalho para a coletividade.

Desde quando a Prefeitura de Macapá assumiu o programa de Iluminação Pública no Município de Macapá que os trabalhos não param. Mais 6 mil pontos de luz já foram restaurados como parte do programa Macapá Luz. No entanto, o vandalismo já começou a fazer estragos. Vários danos foram encontrados nas vistorias e alguns pontos foram de novo apagados.

Só na esquina da Avenida Diógenes Silva com a Rua Claudomiro de Moraes, no Buritizal, em dois pontos, os vândalos arrancaram os fios elétricos.

Na Praça Chico Noé, a chave de acionamento de iluminação foi quebrada, deixando o loca no escuro. Na praça localizada na Rodovia JK, no bairro Jardim Marco Zero, caixas de passagem foram violadas e os cabos furtados.

“Constatamos essas ações que consideramos como vandalismo e faremos o Boletim de Ocorrência, para que providências sejam tomadas. Todo o fornecimento de iluminação será restabelecido com fiação em ramal aéreo, para que ações como essas sejam evitadas”, explica o subsecretário municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, Antônio Oliveira.

Dia 4, sexta-feira, as equipes do Macapá Luz chegaram ao cemitério São José, que deverá receber centenas de visitantes no dia 13, Dia dos Pais.