UMA QUESTÃO DE COMPROMISSO

O que o presidente da Funai viu, em Oiapoque, certamente não tinha visto em nenhum lugar do país. Lá os índios têm um desenvolvimento humano diferenciado, sabem o que pedir, o que lhes interessa diretamente e, muita coisa dos direitos que lhes foram assegurados pelos legisladores.

O que falta mesmo é entender a situação e a importância como fez o senador Davi Alcolumbre. Ele, por já ter feito o levantamento das necessidades, segundo a visão dos índios, conseguiu ser objetivo trazendo o presidente da organização nacional que tem o dever de cuidar e responder por aquela população.

Aliás, esse tem se constituído o procedimento padrão do senador Davi, sempre buscando soluções objetivas para os problemas definidos. Para ele o mais importante não é anunciar que destinou emenda parlamentar para resolver determinado problema, mas levá-las, de forma diferenciada diretamente àqueles que serão beneficiados, com o compromisso dos dirigentes que vão cuidar a melhoria da qualidade de vida daqueles brasileiros descendentes dos primeiros habitantes da Nossa Terra.

Foi por isso que o senador Davi adotou a estratégia, criando todas as condições gerenciais para que o presidente da Funai, o general Frankliberg Ribeiro de Freitas, fosse até aos índios, em Oiapoque, possibilitando o conhecimento da realidade, e também confirmando que as necessidades daqueles brasileiros precisam ser enfrentadas pelo Governo.

Não se resume, portanto, aquela iniciativa de chegar até às aldeias com o presidente da Funai, à mera prestação de contas políticas de emendas previstas no Orçamento da União, mas também mostrar que aqui há quem se preocupe, verdadeiramente, com o bem estar da população, esteja ela no campo ou na cidade; perto ou longe dos centros desenvolvidos.