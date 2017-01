UBS Marabaixo passa a contar com laboratório de análises clínicas

Com o início das obras de reforma da Unidade Básica de Saúde Congós, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) transferiu os serviços de exames laboratoriais que eram feitos na unidade para a UBS Marabaixo, que passará a disponibilizar para a população, a partir de segunda-feira, 30, exames de rotina, hormonais e sorologia. Por dia, serão feitas 30 coletas.

O agendamento dos exames é feito no próprio laboratório, onde o paciente agenda em um dia e faz a coleta no outro, como explica a coordenadora do laboratório, Tafnez Almeida. “A coleta é feita das 7h às 10h, e o resultado é dado ao usuário dentro do prazo [de 3 a 4 dias úteis, para exames de rotina; e de 10 a 15 dias úteis, para exames especializados]”.

A Prefeitura de Macapá disponibiliza os serviços de laboratório nas unidades básicas Lélio Silva, no Buritizal; Rubim Aronovitch, no Santa Inês; Pedro Barros, na Fazendinha; Marcelo Cândia, no Jardim Felicidade; e Perpétuo Socorro. Os laboratórios funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h, para coleta e agendamento. No turno da tarde é somente para recebimento de resultados e informações.

O funcionamento dos laboratórios na rede básica de saúde garante a continuidade do atendimento ao paciente, pois, com o resultado em mãos, ele retorna ao médico para diagnóstico e para dar início ao tratamento das enfermidades apontadas nos exames, o que evita que casos se agravem.