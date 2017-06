Tribunal Regional Eleitoral dá início à implantação do Processo Judicial Eletrônico.

Se tudo correr como planejado, no dia 6 de novembro estará implantado, no Amapá, o Processo Judicial Eletrônico Eleitoral.

O Tribunal Regional do Amapá iniciou a implantação do sistema informatizado de tramitação de processos, e para a devida informatização, foram formados dois grupos.

O primeiro, denominado de Comitê Gestor do Processo Judicial Eletrônico – PJE, que é constituído por autoridades representativas da sociedade e do alto escalão do Tribunal, tendo como papel principal acompanhar e orientar a aplicação do sistema, além de manter os diversos setores da sociedade interessados atualizados do andamento da implantação.

O comitê tem a participação da Ordem dos Advogados do Brasil – secção do Amapá, Defensoria Pública da União e Procuradoria da República, e é presidido pelo desembargador Manoel Brito, presidente do TRE/AP.

A parte gerencial e técnica do Processo Judicial Eletrônico – PJE está a cargo do Grupo Multidisciplinar, formado por servidores da Secretaria Judiciária, Secretaria de Tecnologia da Informação, Corregedoria Regional Eleitoral e Assessoria dos Juízes. O grupo é coordenado pelo secretário judiciário do TRE/AP, Dr. Orlando Júnior, e é responsável pelo gerenciamento do sistema em seus dois aspectos: negocial e técnico.

A parte negocial administra o sistema quanto ao seu aspecto jurídico e a técnica cuida da funcionalidade do sistema.

Na quinta-feira, dia 25, o Grupo Multidisciplinar apresentou o ambiente de treinamento e a interface do sistema aos representantes do Comitê Gestor, daí em diante iniciam os treinamentos. Primeiro, por meio de um tutorial de ensino à distância, e posteriormente, com a inserção de processos no ambiente de treinamento disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE.

Seguindo o cronograma do TSE, em agosto será feita visita técnica àquela Corte Superior, pelos servidores do tribunal, e em outubro, será a vez de técnicos do TSE vir até Macapá acompanhar o processo no TRE.

Está marcada para o dia 06 de novembro, a implantação em definitivo, do Processo Judicial Eletrônico na Justiça Eleitoral do Amapá.