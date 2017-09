TRE-AP aprova Resolução de Rezoneamento da Justiça Eleitoral do Amapá.

Os títulos eleitorais das unidades extintas ficam válidos para as Zonas para as quais foram remanejados os eleitores, sendo substituídos conforme comparecimento dos eleitores no Cartório Eleitoral.

O pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) aprovou por unanimidade, no dia 28, em Sessão Administrativa, o relatório que visa atender à Resolução TSE nº 23.520/2017, alterada pela Resolução nº 23.522/2017, que dispõe sobre os ajustes necessários aos Tribunais Regionais Eleitorais, para atender ao disposto na Resolução TSE nº 23.422/14, alterada pela Resolução TSE nº 23.512/2017, no tocante às zonas eleitorais do interior dos Estados.

Trata-se do Processo Administrativo nº 71-19.2017.6.03.0000 – Classe 12, com a proposta de extinção e remanejamento das unidades de primeira instância da Justiça Eleitoral do Amapá, que teve como relator, o juiz Jâmison Monteiro.

Após um minucioso estudo feito por uma equipe multidisciplinar do TRE-AP, o juiz relator fez a leitura do documento que será enviado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para a homologação e/ou ajustes, por ato, pelo Ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE.

O relator destaca que a Comissão de Estudos elaborou um plano de ação para promover estudo com impacto mínimo das Zonas Eleitorais, considerando as peculiaridades da região.

Reorganização

As principais mudanças foram:

1 – Extinção da 3ª Zona Eleitoral (Calçoene) e remanejamento do eleitorado para a 1ª Zona Eleitoral (Amapá e Pracuúba).

2 – Extinção da 9ª Zona Eleitoral (Ferreira Gomes) e remanejamento do eleitorado para

a 12ª Zona Eleitoral (Porto Grande).

3 – Extinção da 13ª Zona Eleitoral (Vitória do Jari) e remanejamento do eleitorado para a 7ª Zona Eleitoral (Laranjal do Jari).

E por último, a manutenção da 8ª Zona Eleitoral (Tartarugalzinho). Com jurisdição no município de Tartarugalzinho, esta ZE possui densidade demográfica de 2,33 hab/km e conta com apenas 8.462 eleitores, o que justificaria, segundo os critérios dos arts. 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.520/17, a necessidade de extinção da Unidade e redistribuição dos eleitores.

Porém, existem localidades de difícil acesso a zona na excepcionalidade a que se refere à norma de regência. Conforme o relator, a Unidade Eleitoral possui 39 seções eleitorais distribuídas em 22 vinte e dois locais de votação, sendo que, apenas 4 estão em perímetro urbano, e, 17 estão localizadas na área rural, sendo que 16 são consideradas de difícil acesso.

O rezoneamento de que trata esta resolução deverá estar finalizado até o dia 19 de outubro de 2017.

Os membros da Corte Eleitoral foram unânimes em destacar o trabalho da Comissão de Estudos que, a um só tempo, teve a preocupação de observar rigorosamente as diretrizes estabelecidas pela norma de regência e de direcionar o planejamento de extinção e remanejamento das Zonas Eleitorais, de modo a observar a redistribuição do eleitorado para Zonas cuja localização privilegie a menor interferência no cotidiano dos eleitores, sem que houvesse alterações em seus locais de votação.