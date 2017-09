O portal do STF passou a detalhar os pagamentos de seus ministros e servidores. A medida atende à decisão da ministra Cármen Lúcia, presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de dar maior transparência aos dados sobre os salários e benefícios de todos os servidores do Supremo. A determinação da ministra foi tomada no dia 18 de agosto e serve para “dar mais eficácia” à decisão administrativa tomada pelo Plenário do STF na sessão de 22 de maio de 2012 e à Resolução 528, de 3 de junho de 2014.

TEATRO DE SANTANA

Na terça-feira, dia 29, o senador Davi Alcolumbre (Democratas-AP) esteve em audiência com o ministro da cultura Fernando de Sá Leitão, em Brasília, tratando do investimento do Ministério na ordem de R$ 6 milhões para o reinício e conclusão da obra do teatro municipal de Santana. No encontro, o prefeito do município, Ofirney Sadala, também presente, apresentou o projeto da obra e a estratégia da nova proposta de trabalho da casa, que também contempla uma sala de cinema com 100 lugares.

AÇÃO POLICIAL

Policiais na hora e local certos conseguiram evitar um assalto que poderia terminar em latrocínio, na madrugada de quarta-feira, dia 30, na zona leste de Macapá. Houve troca de tiros e o criminoso acabou morrendo. O episódio ocorreu no Canal do Jandiá. Policiais do Bope haviam iniciado uma operação preventiva na zona leste, passando por bairros como Cidade Nova, Perpétuo Socorro e Canal do Jandiá, onde avistaram um táxi estacionado. Os policiais desconfiaram do veículo, e ao se aproximar do carro o motorista acendeu a luz interna.

TIPO DE ACIDENTE

Uma pediatra do Hospital de Emergência de Macapá explica que o uso de clipe de papel para retirar objetos estranhos de narinas e ouvidos de crianças é recomendado pelos livros de Medicina. A médica se referiu ao caso da criança que há três meses sofria com um objeto no nariz. Esse tipo de acidente envolvendo crianças é mais comum do que se imagina. Segundo a médica, Melissa Dalmeida, plantonista no HE, em média duas crianças são atendidas por dia com esse problema.

MEDICAMENTOS VENCIDOS

Um relatório inédito elaborado pela Controladoria-Geral da União (CGU), com informações levantadas em 2014, identificou no Amapá um prejuízo de R$ 40.711,24 aos cofres públicos com medicamentos de alto custo vencidos ou perdidos por armazenamento inadequado. Os remédios nessa faixa têm grande impacto financeiro aos cofres públicos e só são distribuídos aos estados sob supervisão da União. Os medicamentos de alto custo são utilizados por pacientes da rede pública com câncer, hemofilia, esquizofrenia, e outras doenças.

SUSPENSAS AS AÇÕES NA RENCA

A Justiça Federal no Distrito Federal determinou a suspensão imediata de “todo e qualquer ato administrativo” que busque extinguir a Reserva Nacional do Cobre e Associados (Renca). A decisão liminar (urgente e provisória) é do juiz Rolando Spanholo, da 21ª Vara Federal. Ela foi publicada na terça-feira, dia 29. A Advocacia-Geral da União (AGU) informou que vai recorrer ao Tribunal Regional Federal da 1ª região para suspender a liminar. O processo foi movido por um cidadão comum.