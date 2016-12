Os consumidores deixaram os lojistas com uma boa surpresa na semana do Natal. Contrariando a todas as expectativas eles foram às compras e quem tinha para oferecer o que o consumidor queria vendeu. O detalhe é que o comprador de presente passou a ser mais exigente com relação à qualidade do produto, no atendimento e principalmente com a tradição da loja.

RODOVIA JK

Este ano a Rodovia JK deve ser uma das que vai apresentar mais problemas para serem resolvidos pela Secretaria de Transportes do Estado – Setrap. Além da recuperação que é feita todos os anos, em 2017 a Rodovia vai apresentar trechos perigosos devido a deterioração do pavimento e as dificuldades que passarão para a responsabilidade do condutor. Por enquanto o cuidado deve ser redobrado por parte dos que transitam na via.

CHUVAS

O final deste ano vai entrar para a história recente da meteorologia local com um dos períodos mais chuvosos de todo o ano. Esse fato fazia tempo que não era registrado o que cria a expectativa de um janeiro com muita água e um inverno mais rigoroso. Os motivos apontados pelos técnicos da área são os mais variados mas, ao final, todos concordam que há aumento na intensidade das chuvas.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAPÁ

Os deputados estaduais do Amapá vão fechar o ano sem conseguir convencer a população de que fizeram um bom trabalho. Os resultados obtidos e os desmandos administrativos e financeiros atestados pelas diversas acusações e condenações contra deputados são os indicadores de que na chamada Casa do Povo as coisas não vão bem e que os deputados terão que se esforçar para mudar.

SEM AUTORIZAÇÃO

Dorme na Assembleia Legislativa o pedido do ministro do Tribunal Superior para processar o atual governador. Os deputados não aprovam e não desaprovam o pedido e, enquanto isso vão deixando tanto o Governo como o Legislativo com essa pendência que é mais prejudicial do que qualquer decisão. A situação é insustentável agora, fora do ano de eleição, e terá maior pressão por uma decisão quando a eleição estiver mais próxima.

ORLA DA CIDADE

As próximas chuvas e as próximas águas previstas estão chamando a atenção da população e principalmente daqueles que frequentam o Lugar Bonito. Acontece que vários trechos da orla estão sendo destruídos pelas condições do tempo e a chuva e a água de lançante são dois agravantes que aceleram o processo de destruição e desafiam as autoridades que têm a obrigação de agir.