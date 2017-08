TJAP deu início na segunda-feira, dia 21, da 8ª Edição da Campanha Justiça e Paz em Casa.

Com o slogan “Justiça e Paz em Casa”, a campanha acontece no período de 21 a 25 de agosto com a finalidade de ascender o real sentido da palavra paz.

A abertura aconteceu às 8 horas da segunda-feira, dia 21, no hall da Central de Conciliação no Fórum de Macapá. Na oportunidade, representantes da rede de atendimento à mulher estiveram presentes para reforçar ainda mais a cooperação com o Judiciário nas ações de enfrentamento à violência doméstica.

O presidente do TJAP, Desembargador Carlos Tork, ressaltou a importância do envolvimento de magistrados, servidores e colaboradores para promover a campanha. Ele também falou sobre as disposições da Lei Maria da Penha, que desde 2006 cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.

“A proposta desta campanha partiu do Supremo Tribunal Federal e nos comprometemos perante a Ministra Carmem Lúcia que daríamos visibilidade. Queremos conscientizar a população acerca dos crimes praticados contra a mulher para que, desta forma, todos fiquem cientes que a violação dos direitos das mulheres resultará em uma ação efetiva do Poder Judiciário”, disse o presidente.

A campanha garantirá maior visibilidade dos casos que envolvam a violência familiar, e também mostrará o sucesso obtido pelas medidas protetivas que a Justiça concede às mulheres.

“Quanto mais exposição se dá as soluções, que é justamente o afastamento dessas violências dos lares, mais aqueles que estão transgredindo a lei passam a perceber que as suas ações vão ter uma punição e uma reação do Poder Judiciário”, garantiu o magistrado.