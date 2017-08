Teste público de segurança das urnas eletrônicas será realizado em novembro

Estão abertas as inscrições para os interessados em participar do Teste Público de Segurança (TPS) 2017, no sistema eletrônico de votação, que vai ser usado nas eleições 2018.

O prazo termina no dia 10 de setembro e qualquer cidadão pode se inscrever pelo hotsite que foi criado exclusivamente para divulgar todas as informações do TPS.

O teste será realizado de 28 a 30 de novembro, das 9h às 18h, no Centro de Divulgação das Eleições, na sede do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília.

O Teste Público de Segurança da urna eletrônica tem por objetivo fortalecer a confiabilidade, a transparência e a segurança da captação e da apuração dos votos e propiciar melhorias no processo eleitoral.

O Teste Público de Segurança contempla ações controladas com o objetivo de identificar vulnerabilidades e falhas relacionadas à violação da integridade ou do anonimato dos votos de uma eleição e apresentar as respectivas sugestões de melhoria.

Os sistemas eleitorais que serão objeto do teste são aqueles utilizados para a geração de mídias, votação, apuração, transmissão e recebimento de arquivos, lacrados em cerimônia pública, incluindo o hardware da urna e seus softwares embarcados.

Para serem aprovadas as tentativas de “ataques” ao sistema eletrônico de voto, os investigadores terão que passar por processos de avaliação até serem selecionados pela Comissão Avaliadora do TPS. Além disso os investigadores terão de apresentar um Plano de Teste, que consiste no detalhamento do “ataque” que pretendem simular, embasado em normas, artigos, publicações e outros trabalhos técnicos e científicos.

A Comissão Avaliadora para atuar no Teste Público de Segurança foi instituída pela Portaria nº 565 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), publicada no dia 04 de agosto. A Comissão será formada por dez profissionais de diversas áreas, tornando a equipe heterogênea e independente para acompanhar o teste.

Foram convidados para a comissão acadêmicos da área de Tecnologia, especialistas da área de Física, Criptografia e Engenharia, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), do Congresso Nacional e da Polícia Federal, além de uma juíza federal que atua no TSE.