Em reunião, no dia 15, com o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, o senador Davi Alcolumbre (Democratas-AP) pediu o apoio para a conclusão do teatro municipal de Santana. O ministro comprometeu-se na liberação de recursos para conclusão da obra e total empenho “Daremos todo o apoio necessário para a conclusão da obra. A ideia é louvável. Parabéns pela iniciativa do teatro. Que sirva de incentivo”, concluiu o ministro.

MEIA-PASSAGEM

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap) prorrogou até sexta-feira, dia 18, o recadastramento da meia-passagem. O trabalho se concentra na sede do Setap, na Avenida Padre Júlio, entre Tiradentes e General Rondon, e iniciou em 1 de agosto. Os documentos necessários tanto para cadastro quanto recadastro são: declaração escolar ou comprovante de matrícula assinada pelo diretor da unidade (original), RG ou Certidão de Nascimento (cópia) e comprovante de residência (cópia).

DIVISÃO

Os vereadores do município de Macapá parecem divididos quando o assunto é a tarifa do transporte coletivo urbano na Capital. Alguns parecem que resolveram dar sua opinião apenas para aparecer na mídia e colocar a culpa na Prefeitura e no prefeito; outros estão na “moita” esperando o resultado do imbróglio se consolidar para então emitir a sua opinião. Alguns vereadores reclamam da inação do presidente da Câmara de Macapá.

MESA DA ASSEMBLEIA

Já foi expedida ordem judicial para que sejam empossados os novos membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. Faz tempo que os deputados desaprenderam a eleger os próprios dirigentes e ma maioria das vezes a decisão só vem quando é solicitada a decisão judicial. Assim o Tribunal de Justiça do Amapá passou a ser o principal eleitor quando o assunto é a Mesa Diretora da Assembleia.

DUPLICAÇÃO DA DUCA SERRA

Mesmo com a agressão ambiental ignóbil que se efetiva na execução do projeto de alargamento da Rodovia Duca Serra, a Lagoa dos Índios mantém sua majestade, muito embora possa se revoltar contra o aterro que se perpetra em significativa parte de sua área molhada. A delegacia do meio ambiente prefere virar todos os olhos para a região do Lontra da Pedreira contra o desmatamento e deixa o crime ambiental da Lagoa impune.

TRAPICHE ELIEZER LEVI

Continua sem uso, já por 4 anos, o trapiche Eliezer Levi, uma das principais atrações turísticas da frete da cidade de Macapá. Fechado no último ano no Governo Camilo e sendo um dos primeiros gastos do Governo Waldez, segue o local sem ser usado pela população que, todos os dias, pede explicações que nunca vêm. O bondinho amaldiçoado está parado e os bares fantasmas não funcionam. Um desperdício.