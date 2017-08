Teatro de Santana:Davi busca recursos junto ao ministro da Cultura

O prédio do Teatro Municipal de Santana foi inaugurado pelo prefeito Nogueira e nunca funcionou.

Em reunião com o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, o senador Davi Alcolumbre (Democratas-AP) pediu o apoio para a conclusão do teatro municipal de Santana. O ministro comprometeu-se na liberação de recursos para conclusão da obra e total empenho “Daremos todo o apoio necessário para a conclusão da obra. A ideia é louvável. Parabéns pela iniciativa do teatro. Que sirva de incentivo”, concluiu o ministro.

Orçado em quase três milhões de reais, fruto de emenda parlamentar do senador Davi Alcolumbre e inaugurado em dezembro de 2012, o teatro nunca entrou em funcionamento de fato porque a obra não foi totalmente concluída e, onde deveria existir um espaço para a cultura, hoje há um prédio deteriorado pelo tempo e pelo descaso de administrações anteriores.

“Há 12 anos, quando eu ainda era deputado, pensei em uma forma digna dos artistas de Santana se apresentarem, do povo santanense ter um local apropriado para as diversas manifestações culturais e destinei emendas por três vezes, no valor total de quase R$ 6 milhões, que infelizmente, não deram certo por falta de vontade de administrações passadas que não elaboraram o projeto corretamente. Estou mais uma vez buscando solucionar essa situação e acompanhando pessoalmente todo o processo junto ao governo federal na busca por mais recursos. Tenho convicção de que o Teatro de Santana será concluído em pouco tempo.” garantiu o senador.

O local terá a capacidade para 800 lugares e além de teatro, o projeto contempla também a projeção de filmes. “É um sonho. Esse Teatro precisa ser concluído para que artistas tenham seu espaço garantido. A cultura necessita disso”

O senador Davi convidou o prefeito de Santana, Ofirney Sadala para, juntos, apresentarem ao ministro da Cultura o projeto do teatro ainda esta semana, em Brasília. “Já obtivemos da prefeitura de Santana o levantamento dos custos para que o espaço seja 100% aproveitado. Conseguir investimentos para a conclusão do teatro de Santana é prioridade.” Ressaltou.