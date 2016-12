Suspensão legal dos prazos processuais interpretado como férias dos advogados

O Novo Código de Processo Civil define, no artigo 220, que os prazos ficam suspensos entre 20 de dezembro e de janeiro.

É quase certo que os jurisdicionados amapaenses já estão sabendo que o seu advogado só voltará a trabalhar no dia 09 de janeiro ou quem sabe, no dia 23 de janeiro. E agora? Seus processos ficarão todos parados nesse tempo?

A resposta provavelmente será sim. Mas não por culpa do seu advogado que, vamos combinar, também precisa tirar férias. Essa suspensão ocorre, pois o Novo Código de Processo Civil trás em seu artigo 220, a seguinte previsão: “suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro”. Sendo assim, ficam suspensos os prazos processuais, a publicação de acórdãos, sentenças, decisões, audiências, sessões de julgamento e intimação das partes ou advogados.

Além disso, o expediente forense na Justiça Federal também fica suspenso entre os dias 20 de dezembro e 06 de janeiro, conforme o previsto na Lei 5.010/1966 que define aqueles dias como feriado na Justiça Federal (inciso I, art. 62). Antes, no parágrafo único do art. 51 da Lei 5.010/1966 está expresso que “não haverá férias forenses coletivas”.

O inciso XII do art. 93 da Constituição Federal de 1988, acrescentado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, define que “a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente”.

Mas e se for algo muito urgente?

Segundo a Resolução Nº 241 de 09/09/2016 do CNJ, “a suspensão, não obsta a prática de ato processual de natureza urgente e necessário à preservação de direitos”. Sendo assim, ficaram os Tribunais obrigados a regulamentar plantões judiciários, a fim de atender os casos de extrema urgência e garantir o caráter ininterrupto da atividade jurisdicional.

O que são consideradas “medidas urgentes”?

Depois de tudo isto, você já deve estar se perguntando o que seria considerado urgente e se o se caso de enquadra nesse tipo de expediente. Segundo a Resolução 71 do CNJ, poderão ser atendidos no plantão judiciário os seguintes casos:

1) pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como coautor autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista; 2) decretação de prisão preventiva ou temporária pedida por autoridade policial ou pelo Ministério Público;

3) pedidos urgentes de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores e medidas cautelares de natureza cível ou criminal em que a demora possa resultar em risco de grave prejuízo ou difícil reparação;

4) medidas urgentes, cíveis ou criminais, de competência dos juizados especiais, também são apreciadas nos plantões, desde que limitadas às situações anteriores;

5) medida liminar em dissídio coletivo de greve;

6) comunicações de prisão em flagrante; e 7) apreciação de pedidos de concessão de liberdade provisória.

Não poderão ser analisados no plantão:

1) reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial ou em plantão anterior, bem como pedido de reconsideração ou reexame;

2) solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica;

3) pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores e liberação de bens apreendidos.

Resumindo a história, seu advogado não é folgado. Ele trabalha o ano todo, de forma ininterrupta, pois não pode nem desligar o celular e este é o único período do ano em que ele pode descansar sem se preocupar se vai receber uma intimação dando a ele o prazo de 5 dias para praticar algum ato processual. Esse descanso está previsto em lei e se eventualmente ocorrer algo de extrema urgência, você não estará desamparado, o celular dele ainda estará ligado para lhe atender.

Aproveitem esse período para se desligarem de seus problemas e renovar suas energias. Ano que vem, tem mais!

Boas festas a todos e um ano novo repleto de realizações!