Suspensa liminar que proibia cobrança por bagagem

Decisão benéfica as empresas foi tomada pela Justiça Federal do Ceará

A Justiça Federal do Ceará impugnou uma liminar que suspendia a cobrança por bagagem despachada em voos, em uma decisão que foi comemorada por entidade representativa das empresas aéreas.

“É um avanço que vai beneficiar os consumidores e alinhar o Brasil a práticas internacionais há muito tempo consolidadas”, disse a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) em nota nesse sábado.

A decisão foi tomada pelo juiz Alcides Saldanha Lima, da 10ª Vara Federal do Ceará.

A regra da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) liberando a cobrança de bagagem despachada foi suspensa por liminar concedida por um juiz federal de São Paulo em 13 de março, antes da entrada em vigor da nova regra.

A Abear disse que a partir da publicação da decisão da Justiça cassando a liminar, cada companhia associada deverá anunciar os procedimentos para iniciar a cobrança.