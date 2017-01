Já pode ser considerada como uma das mais surpreendentes propostas de todo o ano de 2017 em qualquer área da atividade coletiva no Estado do Amapá. O presidente da Liga das Escolas de Samba do Estado do Amapá – Liesap, não deixou por menos e está querendo que os presidentes das escolas de samba do Amapá faça o desfile do Carnaval, ao invés de ser em fevereiro, que seja realizado em setembro.

REAÇÃO

A reação dos dirigentes e dos brincantes do carnaval amapaense, pelo menos por enquanto, foi de completa estupefação. Apesar de saberem que essa possibilidade estava passando pela cabeça do presidente da Liga, em sã consciência não acreditavam que a proposta se materializaria, mesmo considerando o momento de alegada dificuldade do Governo do Estado para apoiar o evento.

COMPLETAMENTE PARADO

Reformado logo nos primeiros meses do mandato do governador Camilo Capiberibe (PSB) e reinaugurado em abril de 2011, o Trapiche Eliezer Levy não chegou a funcionar até final daquele ano. Quatro anos depois retoma o Governo Waldez Góes (PDT) e a primeira providência, outra vez, foi reformar aquele trapiche. Passados dois anos, reforma terminada há muito tempo, mas o local não funciona.

POSSE

Tomou posse no primeiro dia do ano, o prefeito reeleito da REDE Clécio Luis. As promessas foram muito mais tímidas do que aquelas que foram feitas por ocasião da posse no começo de 2013. Agora o prefeito, com mais “é no chão” já conhece todos os problemas e sabe da dificuldade que terá para resolvê-los muito embora ainda tenha quatro anos no comando do Município de Macapá.

VIOLÊNCIA

Mesmo com o esforço que o Sistema de Defesa Social tem se aplicado no enfrentamento aos problemas que precisam ser resolvidos pela segurança pública, o desafio ainda é grande e os índices colocam o Estado do Amapá como um dos estados mais violentos do país. Além disso, outros crimes, praticados sem violência, são registrados com índices crescentes.

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Mais uma vez os vereadores de Macapá elegem Acácio Favacho para presidir a Câmara de Vereadores. É a terceira vez consecutiva com um detalhe diferente daquele registrado no começo do mandato anterior: não houve eleição antecipada para os dois anos finais do atual mandato. Essa pratica começou, faz tempo, na Assembleia Legislativa e logo migrou para a Câmara de Vereadores de Macapá e outras.