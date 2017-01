Site ajuda a escolher faculdade com base na nota do Enem

Com dados do Sisu de 2014, ferramenta simula opções de carreiras para estudantes que vão concorrer a vagas em universidades.

O site Ecaderno lançou nesta semana uma ferramenta que ajuda estudantes a escolher cursos de ensino superior a partir da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2014. O simulador utiliza notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do ano passado para mostrar quais opções de carreira o participante do Enem pode buscar nas instituições públicas.

Segundo os organizadores, o site é apenas uma simulação e pode não ser considerada precisa, uma vez que o cálculo da nota de corte das universidades será divulgado após a abertura das inscrições no Sisu, marcada para hoje, dia 19.

Funciona como uma régua para que o estudante possa pensar nas possibilidades de curso.

O objetivo não é criar ‘falsas esperanças ou desencorajar’ os candidatos ao ensino superior. “A ferramenta serve para ajudar na preparação, mas é imprescindível que o estudante consulte do Sisu e verifique suas oportunidades reais, por a nota de corte pode subir ou descer – ou seja, sempre há uma chance de ele conseguir a vaga que deseja.”

Para consultar o simulador, o participante do Enem deve fazer um cadastro gratuito e, em seguida, informar as notas obtidas nas quatro provas objetivas (linguagens, ciência da natureza, ciências humanas e matemática) e na redação. Além disso, deve escolher se vai concorrer a vagas pelo sistema de cotas ou ampla concorrência. Com a nota média, o site vai mostrar os cursos e as instituições de ensino onde é possível ingressar com a nota obtida no exame.

É possível ainda filtrar o resultado por cidade, curso e turno de aulas.

Notas de corte

A nota de corte dos cursos de graduação oferecidos pelas instituições públicas via Sisu é calculada a partir do número de inscritos em cada vaga. Se a procura é maior para o curso de medicina, por exemplo, a nota de corte tende a subir. O mesmo em casos de cursos com baixa procura, que tendem a exigir notas de corte mais baixas.

Você pode fazer uma simulação utilizando a nota mínima e a nota média dos estudantes brasileiros do Enem 2014, divulgadas pelo Ministério da Educação. Com pontuação mínima, cerca de 356 pontos, o participante não teria nenhuma opção de curso para concorrer. Com a nota média 566 pontos, por exemplo, aparecem quinze opções de cursos, entre eles pedagogia, letras e ciências biológicas.

O Sisu receberá inscrições entre os dias 19 e 22 deste mês. Durante esse período, a nota de corte dos cursos pode variar porque é possível que o estudante mude de opinião e selecione outro curso. A escolha final deve ser feita até às 23h59 do último dia de inscrição.

Este ano, o MEC oferece 205.514 vagas em 128 instituições públicas de educação superior, sendo 59 delas universidades federais. Ao todo, serão 5.631 opções de cursos.

É possível mudar essas opções durante todo o período de inscrição.

1. Sisu

A nota mínima para conseguir uma vaga depende das opções de curso de cada estudante. Para participar, o candidato não pode ter tirado nota zero na redação.

2. Prouni

Todos os alunos interessados em concorrer a uma vaga no Programa Universidade Para Todos (Prouni), que oferece bolsas de estudo em universidades privadas a estudantes de baixa renda, são obrigados a realizar o Enem. Mas não basta fazer a prova, é preciso obter no mínimo 450 pontos na média das cinco notas (ciências da natureza, ciências humanas, linguagens, matemática e redação). Quem quer brigar pela vaga não pode tirar nota zero em redação.

Este ano, o Prouni receberá inscrições a partir do dia 26 de janeiro. O Ministério da Educação oferece bolsas integrais e parciais (50%), de acordo com a renda familiar do estudante.