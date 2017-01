Senador Davi propõe união da bancada federal em defesa dos Capuchinhos

Na manhã desta terça-feira, 17, os senadores Davi Alcolumbre (Democratas-AP) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP) acompanhados do prefeito de Macapá, Clécio Luís (Rede-AP), visitaram o Centro de Promoção Humana Frei Daniel de Samarate (Capuchinhos).

Há mais de duas décadas os Capuchinhos atuam no Amapá exercendo suas atividades, agora o centro corre o risco de suspender seus serviços por falta de recursos. A instituição poderá perder o convênio no valor de R$ 125 mil reais que recebe do Governo do Estado.O centro realiza mais de 15 mil atendimentos entre exames odontológicos, fisioterapia, assistência social, consultas médicas, além da distribuição de cerca de 300 refeições com o intuito de ajudar pessoas de baixa renda ou em vulnerabilidade social entre idosos, crianças e moradores de rua. Criado em 2004, o projeto tem cerca de 40 voluntários, que trabalham diariamente no centro.

A iniciativa da visita se deu após contato da direção do Centro com os parlamentares para unir forças para manutenção e permanência do Centro “Nós temos um convênio com o governo do Estado e fomos informados que esse convênio poderá ser suspenso; dessa forma não teremos mais condições de manter nossas atividades.” informou Maria Ivanete, diretora do Centro.

O senador Davi Alcolumbre convocará a bancada federal do Amapá para iniciar uma mobilização conjunta em prol dos Capuchinhos “Como coordenador da bancada federal, encaminharei um oficio aos demais parlamentares para que juntos, façamos uma força tarefa política para sensibilizar o Governo do Estado quanto a manutenção do convênio. Marcarei ainda uma reunião da bancada para avaliarmos a colocação de emendas parlamentares. Não podemos permitir a suspensão do atendimento oferecido a essas famílias que, em tantas ocasiões só tem a caridade como recurso. A dignidade dessas famílias é também um dever político, um compromisso das instituições públicas e que, como tal, deve ser cumprido.” Avaliou Davi.