Senador Davi destina mais de R$4 milhões para recuperação de passarelas em Macapá

Levar qualidade de vida a essa comunidade é o grande objetivo.

Mais de 4 km de passarelas serão recuperadas através de recursos oriundos de emenda parlamentar do senador Davi Alcolumbre (Democratas-AP). No valor de R$ 4.357,719.000 (4 milhões, trezentos cinquenta e sete mil e setecentos e dezenove reais) os bairros Jardim Marco Zero, Muca, Araxá, Beirol e Nova Esperança; na zona Sul e São Lázaro e Perpétuo Socorro, na zona Norte serão beneficiados com a recuperação das passarelas pela Prefeitura de Macapá.

Na tarde desta sexta-feira,26, Davi, ao lado do prefeito Clécio Luís (Rede-AP), do senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP), deputado federal André Abdon (PP-AP), deputado estadual Paulo Lemos (Psol-AP), secretários municipais e lideranças comunitárias estiveram no bairro Nova Esperança, vistoriando as passarelas das ruas Antônio Coelho de Carvalho e Henrique Galúcio. A medida pretende atender o plano de recuperação dessas vias, tendo como prioridades as que apresentam maior deterioração. A previsão para conclusão pela prefeitura é de no máximo 60 dias e emendas do senador Randolfe Rodrigues e do deputado federal André Abdon (PP-AP) também contemplarão diversos bairros da capital.

Para o prefeito de Macapá, Clécio Luís, é fundamental a participação da comunidade na fiscalização e na conservação das melhorias que terão reflexos imediatos no cotidiano da comunidade. O senador Davi Alcolumbre ressaltou a importância da medida: “Precisamos organizar espacialmente esses locais para que possamos, dentro das possibilidades que temos, levar qualidade de vida a essas famílias”. Para ele, é o conjunto de ações que poderão resultar em menos impacto social e ambiental para quem reside em áreas de ressaca: “Não podemos retirar essas famílias do local em que vivem, mas também não podemos deixar que essas ocupações gerem uma maior degradação do meio ambiente. Precisamos sim, intervir, como poder público e agir para atender as necessidades sociais dos cidadãos que habitam essas áreas porque fazem parte de uma única sociedade, apesar das desigualdades e são também parte integrante da nossa cidade”.