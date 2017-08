Senador Davi define plano de trabalho da CPI do BNDES

O plano de trabalho da CPI do BNDES será apresentado nesta terça-feira, dia 15, pelos senadores Davi Alcolumbre (Democratas-AP) e Roberto Rocha (PSB-MA), presidente e relator do colegiado, respectivamente.

A programação foi discutida com técnicos e deve incluir, além de pedidos de informações e depoimentos, viagens aos países que receberam empréstimos do banco. A reunião está marcada para as 15h.

Também serão convidados a reforçar a equipe técnica da CPI especialistas do Tribunal de Contas da União (TCU), da Controladoria Geral da União (CGU), de outros órgãos de controle externo, consultores do Senado e consultores de orçamento do Congresso Nacional.

A CPI do BNDES foi instalada no dia 2 de agosto e tem 180 dias para concluir os trabalhos. A comissão foi criada para investigar denúncias de irregularidades nos empréstimos concedidos pelo banco no âmbito do programa de globalização das companhias nacionais.

Os senadores querem atenção especial à linha de crédito para a internacionalização de empresas operadas a partir de 2007. Uma investigação do Tribunal de Contas da União (TCU) estimou em R$ 711 milhões o prejuízo de uma parceria internacional do BNDES com o grupo JBS, dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Os empresários devem ser intimados a falar na CPI.

Senadores ainda definirão os documentos a serem requeridos e as pessoas que forem ouvidas, entre elas os donos da JBS.

Segundo o presidente da CPI, Davi Alcolumbre, a comissão terá caráter investigativo “Queremos apurar as irregularidades na concessão de empréstimos e também propositivo para sugerir uma legislação para coibir o mau uso do dinheiro público.” Ressaltou o senador Davi Alcolumbre.

A reunião da comissão será no Plenário 19 da Ala Alexandre Costa.