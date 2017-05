Senador Davi Alcolumbre recebe entra no circuito para terminar o Teatro de Santana

O prefeito Ofirney Sadala entregou para o senador um novo projeto e estima que vai precisar de 4 milhões de reais.

Mais uma vez a administração municipal de Santana busca uma forma de resolver uma das questões que se arrasta há pelo menos quatro anos: a obra do Teatro Municipal continua emperrada sem cumprir a sua finalidade e sem dar resposta para a população que tanto espera pela conclusão dos trabalhos de construção daquele que poderá ser um dos endereços referência da cidade.

A opinião de todos os artistas do município e do Estado é de que a obra do Teatro Municipal de Santana precisa ser concluído. Não que seja um espaço dos artistas mas porque será um espaço para a arte em um cidade tão viva como Santana.

Esta semana o senador Davi Alcolumbre (DEM) esteve no teatro para receber das mãos do prefeito Ofirney Sadala (PHS) o projeto que vai direcionar novos recursos para a conclusão da obra que iniciou há 6 anos.

Com o projeto em mãos, o senador vai saber quanto deverá destinar de emendas. O prefeito Sadala diz que é algo em torno de R$ 4 milhões.

“Ele prometeu viabilizar recursos para concluir a obra, bastava a gente elaborar um projeto. É um valor alto, mais de 4 milhões. É uma grande estrutura e é um sonho de todo santanense ter esse teatro pronto. Entregamos o projeto ao senador e vamos aguardar”, informou o prefeito.

“Temos que dar o encaminhamento dessa obra que iniciou com uma emenda minha de R$ 3 milhões, no orçamento geral da união em 2006. É uma obra que teve uns problemas de regularização da área e no projeto. Agora recebo do prefeito Ofirney o projeto para eu saber o quanto vamos precisar. Vamos junto ao Governo Federal buscar os recursos”, garantiu o senador.

Em 2013, o senador Davi Alcolumbre chegou a destinar outros R$ 2 milhões, mas a gestão do ex-prefeito Robson Rocha não deu o devido encaminhamento.

Na parte externa do prédio, são visíveis as marcas de vandalismo. Paredes e vidraças quebradas e até as portas foram furtadas.