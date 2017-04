Senador Davi Alcolumbre é eleito presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado

O senador Davi Alcolumbre (Democratas-AP) foi eleito, nesta terça-feira (04), presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado (CMA). A reunião foi comandada pelo senador José Alberto Souza (PMDB-MA) por ser o senador mais idoso da comissão, conforme determina o Regimento Interno do Senado.

Davi disputava com o peemedebista Hélio José (DF), candidato apoiado pelo senador alagoano Renan Calheiros, líder do PMDB no Senado, que retirou a candidatura de Helio e assim elegeu Davi por aclamação. “O Democratas cumpre e respeita a proporcionalidade indicando o senador Davi” disse o líder do Democratas, Ronaldo Caiado

O senador José Agripino (Democratas-RN), parabenizou a decisão do PMDB em retirar a candidatura “Buscamos o entendimento no limite máximo e de forma satisfatória prevaleceu o diálogo. Parabenizo a decisão do PMDB de retirar a candidatura e assim preservar a proporcionalidade” avaliou o presidente do Democratas

Davi presidirá uma das mais importantes comissões do Senado Federal “A CMA trará mais responsabilidades em assuntos tão atuais como os relacionados ao meio ambiente. Defenderei a Amazônia e o Amapá como amazônida nascido no extremo norte do Brasil para que as riquezas naturais da nossa região voltem para os estados da Amazônia.”

A eleição para a vice presidência da comissão será realizada na semana que vem entre os dezessete membros titulares e dezessete membros suplentes.