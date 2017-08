SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2017

De 8 a 11 de agosto, Belém do Pará sediará a 74.ª Semana Oficial da Engenharia e Agronomia (SOEA), um dos maiores eventos das profissões tecnológicas do País, que terá como tema central “A responsabilidade da Engenharia e da Agronomia para o desenvolvimento do País”.

É a terceira vez que a capital paraense recebe a programação que faz parte da programação anual do Conselho Federal de Engenharia e que é realizado em diferentes estados da Federação. Belém, por exemplo, vai receber a programação pela terceira vez. A primeira foi em 1971, a segunda em 1985 e, agora, depois de trinta e dois, recebe mais uma edição da SOEA.

A Semana Oficial é uma ótima oportunidade para mostrar a evolução da área tecnológica nacional, a evolução dos próprios profissionais, e a evolução do Sistema Confea/Crea, sempre comprometido com temas de abrangência nacional e de interesse comum.

Como parte da Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia é realizado o Congresso Técnico Científico promovendo debates com riqueza de conteúdo, além da divulgação dos trabalhos técnicos e científicos desenvolvido objetivando a apresentação no evento ou que já está nos canteiros ou nos laboratórios de alguma parte do Brasil.

A Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, todos os anos oportuniza que muitos profissionais participem do evento, ao assinar contratos de patrocínio com os Creas de vários estados.

Este ano se estima que participarão do evento perto de três mil entre profissionais e estudantes de engenharia, emprestando suas mentes e mãos para escrever uma página da história da área tecnológica brasileira que busca soluções para ajudar a melhorar o desenvolvimento de cada estado e do País.

Todos os participantes da 74.ª SOEA, de certa forma, também estarão comemorando os 40 anos da Mútua, seu jubileu de rubi. São quatro décadas de amparo aos profissionais da área tecnológica e seus familiares. Há testemunhos de centenas de relatos referentes aos projetos que a Mútua ajudou a tirar do papel e outras centenas de histórias de apoio em momentos difíceis. A SOEA é o melhor lugar para aplaudir os 40 anos da Caixa de Assistência. O grande espaço de reunião de profissionais registrados no Crea e o evento sempre contou com a participação da Mútua.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá – CREA/AP participará da 74.ª edição da SOEA com uma delegação formada por profissionais e por funcionários do Conselho. Os profissionais atuando diretamente no Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia (Contecc) e os funcionários no apoio logístico e na prestação de informações no estande especialmente montado pela Crea/AP no Hangar: Centro de Convenções da Amazônia local do evento.

Assim, no período de 8 a 11 de agosto, Belém do Pará se transformara na capital do desenvolvimento tecnológico do Brasil.