Secretário de Planejamento da Assembleia Legislativa acrescenta os 300 milhões do empréstimo junto à Caixa no orçamento de 2017

A parcela do Orçamento que será destinado aos poderes não terá influência do empréstimo, garantem os deputados.

A Assembleia Legislativa do Estado do Amapá deve votar nos próximos dias o Projeto de Lei Orçamentária Anual que estima uma Receita de 5 bilhões e 681 milhões de reais e projeta a Despesa para o exercício administrativo-financeiro do Estado do Amapá para 2017. Nesta previsão está inserido um empréstimo de 300 milhões que já foi autorizado pelos deputados estaduais.

Quem analisa o projeto do Executivo é o secretário de planejamento da Assembleia Legislativa, o ex-deputado estadual Keka Cantuária, que considera o aumento, resultado de um empréstimo do governo do Estado com a Caixa Econômica Federal, para ser usado, exclusivamente, no setor de investimentos da saúde, segurança pública e educação.

O empréstimo na integra a receita corrente líquida e, por isso, “Nenhum percentual de governo terá aumento, esse valor é para investimento no Estado. A meta é de distribuir mais em investimento e criar uma circulação de dinheiro e arrecadar mais impostos para garantir a receita”, frisou o secretário da Assembleia Legislativa.

Como os percentuais dos poderes continuam os mesmos, a divisão do bolo orçamentário ficará da seguinte forma e com base no Orçamento Fiscal: a Assembleia Legislativa terá 4,66% do orçamento; Tribunal de Contas do Estado 1,65%; Tribunal de Justiça, 7,30%; e o Ministério Público 4,13%.

O orçamento de 2016 foi de R$ 5, 381 bilhões, R$ 276 milhões a menos que 2015 de R$ 5,5 bilhões. Para o secretário de planejamento, de forma técnica o orçamento será menor, mas em termos numéricos ele é maior.

“Pode parecer maior, mas não é, não há previsão de grandes mudanças em diversos setores. A proposta é manter o Estado funcionando. Mas uma coisa é certa. No próximo ano, os gestores vão ter que ter um pouco de jogo de cintura para manter os poderes em pleno funcionamento e a arrecadação em dia”, destacou Cantuária.

A Assembleia Legislativa deve entrar de recesso dia 27 de dezembro se votar o projeto do orçamento, caso contrário só quando o Projeto da Lei Orçamentária Anual for aprovado.