Seccional da OAB/AP constata que o IAPEN, com 2.650 presos sem mil homens acima da capacidade

O excedente de 60,6% coloca em risco as condições de convivência no Instituto de Administração Penitenciária local.

A Seccional do Amapá da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/AP) realizou na sexta-feira, dia 20, uma vistoria no presídio masculino do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), na Zona Oeste de Macapá, e identificou um quadro de superlotação das celas e instalações em “péssimas condições” para os internos e dos próprios servidores da instituição.

A inspeção ocorreu em dois pavilhões, no refeitório e na enfermaria do presídio. O Conselho Tutelar de Macapá e a Defensoria Pública do Estado (Defenap) acompanharam a inspeção feita pela Seccional OAB/AP.

O representante da Comissão Nacional de Direitos Humanos (CNDH), Advogado Maurício Pereira, ressalta que a principal preocupação da OAB é em relação ao número elevado de internos nas celas, que alegam falta de estrutura para receber a demanda.

Disse o representante da CNDH que “as condições do Iapen são insalubres, pois há um amontoado de presos nos pavilhões, que não têm capacidade para receber este número. As celas estão em péssimas condições humanitárias, sem iluminação, higiene e com a superlotação. A saúde dos internos fica em segundo plano”.

Segundo a direção do Iapen o presídio acomoda 2.650 presos, mil a mais da capacidade. O diretor Jefferson Dias diz que uma obra de ampliação do Iapen prevê diminuir o déficit de vagas que o Amapá enfrenta há anos no sistema prisional.

As obras estavam paralisadas e foram retomadas após convênio federal no valor de R$ 2,9 milhões. Após a conclusão das obras de reestruturação do sistema carcerário, serão criadas pelo menos 900 vagas, informou o Iapen. Em dezembro, o instituto recebeu um recurso do Fundo Penitenciário Federal, no valor de 44 milhões.

A comissão deverá divulgar um relatório sobre a visita e as medidas a serem tomadas pelos órgãos públicos. A data da divulgação não foi informada.

Garantiu, entretanto, que será buscado instrumento jurídico na comissão para compelir o estado, de uma forma mais efetiva, a realizar políticas públicas que melhorem o sistema penitenciário.