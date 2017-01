O salário mínimo mensal para 2017 foi fixado em R$ 937,00 pelo Governo Federal e será o adotado no Estado do Amapá. A diária passa a ser de R$ 31,23 e o valor da hora chegou aos R$ 4,26. O novo salário mínimo mensal é R$ 57,00 maior do que o praticado em 2016. O cálculo do salário mínimo é resultado da soma do INPC do ano anterior ao resultado do PIB de dois anos antes. Não é admitido resultado negativo.

ORÇAMENTOS PÚBLICOS PARA 2017

O Estado inicia o ano de 2017com o Projeto de Lei do Orçamento aprovado encima do laço, na última hora, pelos deputados. O impasse que determinou os adiamentos da votação não ficou claramente explicado, mas as propostas apresentadas foram sintomáticas. Na mesma avenida, um pouco mais no começo, a Câmara de Vereadores de Macapá terminou o ano com o Orçamento de 2017 do Município aprovado no tempo certo e no total de R$ 815.234.693,00.

ANO DA DISCÓRDIA

Contrariando a todas as expectativas e a própria Constituição do Estado do Amapá, os Poderes do Estado não conseguiram construir a necessária convivência pacífica e as condições para que os órgãos do Estado não se ocupassem com providências que não significam harmonia. Bloqueios de contas, anulação de eleições, operações policiais de um nos outros marcaram 2016 como o ano da discórdia.

PARA 2017

A Assembleia Legislativa e o Tribunal de Justiça já definiram os seus novos presidentes. O Ministério Público o seu novo procurador de justiça para o ano de 2017. Ainda falta o Tribunal de Contas uma vez que o chefe do Executivo Estadual tem mandato de 4 anos e terminou agora o segundo. Um novo time para uma nova realidade e, possivelmente, algum entendimento.

O ROMBO NAS CONTAS

O Governo do Estado terminou o ano anunciando um rombo milionário nas contas públicas: um déficit de mais de 600 milhões de reais. Em consequência virou o ano sem qualquer pronunciamento ou explicação, devendo para funcionários e fornecedores de material e serviço, e na busca de empréstimo para poder manter a adimplência com outros empréstimos já feitos e que não tem como cumprir a para da contrapartida.

SEM ESPERANÇA

O desânimo que se abateu sobre o Governo do Estado é impressionante pela capacidade que tem de emudecê-lo e deixar que seja interpretado como aquele que não encontra saída para os problemas que sabe precisar resolver. O eleitor, desconfiado da capacidade que os administradores têm para equacionar a questão, também começa pensar na possibilidade de evitar maiores estragos para a economia do Amapá.