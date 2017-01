Sala da OAB/AP é inaugurada na sede do Tribunal de Justiça do Amapá

O espaço recebeu o nome de Dr. Emanuel Moura Pereira, macapaense, em uma considerada justa homenagem.

O Judiciário e a Ordem dos Advogados do Brasil – Secção do Amapá escolheram o dia 25 de janeiro, data da instalação da Justiça do Estado do Amapá e posse dos primeiros Desembargadores, para a inauguração da Sala da OAB/AP no TJAP.

A Sala com instalações modernas, inaugurada na manhã de quarta-feira, está localizada no pavimento térreo, próxima ao Plenarinho. O espaço está equipado com três computadores com acesso à Internet, impressora, central de ar, aparelho de televisão, e conta com uma secretária.

O espaço recebeu o nome do Dr. Emanuel Moura Pereira, que nasceu em Macapá, no dia 13 de julho de 1950 e faleceu aos 42 anos, no dia 13 de outubro de 1992. Começou a advogar no ano de 1983, depois de decidir pela exoneração do cargo de delegado federal. Exerceu os cargos de Conselheiro Seccional e Federal da OAB/AP; foi representante da OAB/AP no Congresso Internacional de Direito realizado em Moscou (Rússia), em 1990; também foi Advogado-Geral do Amapá e em 05 de outubro de 1991 foi empossado juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, após ser aprovado em 3º lugar no primeiro concurso da magistratura.

O advogado Emmanuel Dante Soares Pereira, filho de Emanuel Moura Pereira, disse que estava muito emocionado e feliz pela homenagem da OAB/AP dedicada à memória de seu pai. “É uma grande honra para nossa família a sala dedicada aos advogados no Tribunal de Justiça levar o nome do meu pai. Estou muito emocionado e honrado, e agradeço a todos os advogados do Amapá e ao Tribunal de Justiça por tamanho carinho e apreço”, disse o advogado.

O presidente da OAB Amapá, Paulo Henrique Campelo Barbosa, agradeceu ao Judiciário amapaense pela cooperação que ajudará consideravelmente nos trabalhos diários dos advogados que procuram a Corte.

“Agradeço a Desembargadora Sueli Pini, presidente do TJAP, por todo o apoio, disposição e por ceder tão importante espaço para que os advogados possam desenvolver os seus relevantes trabalhos com todo conforto e estrutura necessárias para o exercício da advocacia e também para bem atender os jurisdicionados”, destacou o presidente.

A Presidente do TJAP, Desembargadora Sueli Pini, destacou que “o espaço destinado aos advogados demonstra que o Tribunal de Justiça do Amapá reconhece os relevantes trabalhos desenvolvidos pela advocacia”. “O Tribunal de Justiça prestigia e reconhece a importância da atuação da OAB/AP”, ressaltou a presidente.

Desembargadores, advogados, servidores do Tribunal de Justiça e da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção do Amapá participaram do evento.