Representante do Distrito do Pacui, Rosana Lúcia dos Santos, foi eleita a Musa Verão 2017

Os veranistas conheceram a musa do Macapá Verão 2017, no domingo, 30, no balneário de Fazendinha.

Beleza corporal, estética facial e desenvoltura foram os quesitos avaliados. Sob a avaliação dos jurados Rui dos Anjos, Rodrigo Sales, Michele Queiroga, Roberto Braga e Sheyze Brazão, as candidatas desfilaram nas modalidades conjunto e individual.

“Todas estavam muito belas e conseguiram fazer um bom trabalho, desfilando lindamente. Sentimos um pouco de dificuldade em julgar a desenvoltura das candidatas. Elas pareciam estar nervosas, mesmo assim, deram o seu melhor”, disse a jurada Sheyze Brazão.

Em seu segundo concurso de beleza, a representante do distrito do Pacuí, a modelo comercial Rosana Júlia dos Santos, foi eleita a musa Macapá Verão 2017. Com apenas 19 anos, a vencedora disse que desfilar é um sonho que sempre teve desde criança. “Desde pequena, tinha o sonho de desfilar. Este é o meu segundo concurso. Minha família sempre me deu apoio e estou muito feliz”.

Eleita como miss simpatia pelas próprias colegas candidatas, Stéfanny Brandão, representante do bairro Araxá, conquistou ainda o segundo lugar no desfile. Já a terceira colocação foi para a representante do Curiaú, Geiciane da Costa.

Toda preparação do desfile foi feita pelo coreógrafo Danilo Luís, que destacou o empenho e experiência das candidatas. “As meninas já são, em sua maioria, todas experientes. Isso facilitou o nosso trabalho. Trabalhei postura, passarela e todo conjunto, desde as dicas de maquiagem até os acessórios utilizados por elas na passarela”.

O evento, organizado pelo Instituto Municipal de Turismo (Macapatur), integrou a programação do Macapá Verão 2017, realizado pela prefeitura, com o apoio da Fundação Nacional de Artes, Ministério da Cultura e Governo Federal.