PROPAGANDA TENDENCIOSA

A população precisa estar atenta para o que vem sido divulgado, maciçamente, nas televisões e nos programas de rádio em Macapá e noutros municípios do Estado.

Depois de usar as salas destinadas para reuniões de interesse institucional que estão no prédio do Palácio do Setentrião, para realizar reuniões políticas com objetivos eleitorais, o Governo do Estado agora completa a obra, descarrega mais de sete milhões de reais em publicidade tendenciosa.

Para tanto contratou uma empresa especializada em propaganda e marketing, com dinheiro do contribuinte, para produzir e coordenar a veiculação das peças publicitárias e dos textos testemunhais, nas emissoras de rádio e televisão, como se fossem de interesse público.

Bem disfarçadas, vão as mensagens, carregadas de elementos subliminares pretendendo alcançar o subconsciente do ouvinte do rádio ou do telespectador da televisão, acreditando na massificação como instrumento de convencimento da população e que pode despertar a vontade de votar naqueles que são responsáveis pelo trabalho que é anunciado, sem se importar com os atores verdadeiros das conquistas.

Essa estratégia enganadora já deu certo em outras oportunidades quando foram contratados Marcos Valério e, depois, Monica Moura e João Santana, quando a população não foi suficientemente esclarecida com relação à verdade e às intenções dos seus autorizadores, já que os pagadores são os contribuintes.

Apenas a guisa de exemplo, se está vendo e/ou ouvindo anúncios repetidos que afirmam que está havendo a implantação empresas na área zona franca verde, com geração de empregos. Quando se vai apurar a situação atual, tudo não passa de vontade, perspectiva e nada de realidade, com nenhum emprego gerado, apenas com algumas pessoas chegando com o intuito de conhecer vantagens como: incentivos fiscais, financiamento facilitado, etc.

Esse é apenas um exemplo que se junta às obras inacabadas anunciadas como acabadas e, finalmente, “construindo” um Estado virtual, mais uma vez, ocupando o lugar do estado real nos anúncios fabricados para iludir a população.