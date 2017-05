PROFESSOR MUNHOZ (I)

Antônio Munhoz Lopes, de 85 anos, conhecido como professor Munhoz, morreu no início da tarde de segunda-feira, dia 22 de maio, após quatro paradas cardíacas por complicações de insuficiência renal. Ele estava internado na UTI do Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (Hcal), em Macapá. O velório aconteceu na sede da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap), em Macapá, onde foi homenageado por uma multidão de amigos, colegas e ex-alunos que declaravam a sua admiração pelo mestre.

PROFESSOR MUNHOZ (II)

O enterro aconteceu na terça-feira, dia 23. De acordo com familiares e amigos que permaneceram com ele até o fim, o professor adquiriu uma infecção durante hemodiálise e foi internado em um hospital particular no dia 10 de maio. Liberado há 4 dias, ele voltou a sentir fraqueza e dores e foi internado. Na manhã de segunda-feira foi transferido para o hospital geral, onde era acompanhado por médicos na hemodiálise, e teve 4 paradas cardíacas, falecendo e deixando um vazio na cultura do Estado e do Brasil que não será preenchido.

44,9 MILHÕES DE REAIS

Tramita na Assembleia Legislativa do Amapá um projeto de lei de autoria do Executivo que pede a abertura de crédito suplementar no orçamento no valor de R$ 44,9 milhões, que, em caso de aprovação pelos deputados, será destinado pela União ao estado. O valor especial, de acordo com o projeto, vai ser investido na construção de um presídio masculino com capacidade para 960 detentos, além da compra de veículos, armamento e equipamentos para o sistema prisional do Estado.

SEM MERENDA

Alunos da rede estadual de ensino estão sendo dispensados mais cedo por falta de merenda escolar. A Secretaria de Estado da Educação confirmou a situação, mas não sabe a quantidade de instituições nessa condição. Na Escola Estadual Irineu da Gama Paes, no bairro Congós, por exemplo, os estudantes estão saindo antes do horário normal de aula desde o dia 17 de maio. A Seed informou que o dinheiro do caixa escolar foi bloqueado pela Justiça, por causas trabalhistas e por falta de prestação de contas.

BR – 156

Segue crítica a situação da Rodovia BR-156, obrigando motoristas e passageiros, que tentam sair ou chegar ao Oiapoque. A lama e os atoleiros no trecho mais crítico da rodovia, entre os municípios de Calçoene e Oiapoque, está deixando a rodovia intransitável. Para amenizar a situação e buscar condições de trafegabilidade na área, os ministérios públicos Estadual e Federal reuniram-se na terça-feira, dia 23, com representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit) e das empresas de manutenção da pista e pediram mais atenção para a situação.

VACINAÇÃO

Na última semana da Campanha de Vacinação contra a Gripe, Macapá ainda não atingiu a meta de imunização de crianças de seis meses a cinco anos. Da expectativa de 38.540 doses, foram registradas 34.833 até terça-feira, dia 3, segundo a coordenação da campanha. A capital contabilizou um total de 98,54% da cobertura vacinal do grupo prioritário, que inclui profissionais da saúde, gestantes, crianças de seis meses a de cinco anos, idosos, entre outros.