O dia 1.º de maio, e sua instituição como feriado nacional, foi uma conquista dos trabalhadores que custou muita coragem, deixou vítimas e representou uma revolução no modo de tratar dos interesses dos trabalhadores.

Tudo começou em Illinois, Chicago, nos Estados Unidos da América, quando os trabalhadores resolveram discutir a jornada de trabalho que, naquele tempo, em 1886, era de 16 horas diárias.

Naquele ano, no dia 1.º de maio os trabalhadores do local realizaram a primeira greve geral da história, se rebelando contra o tempo que os trabalhadores passavam nas fábricas, à disposição dos patrões, por16 horas. No dia 3, quando havia sido acertado o levantamento da greve, houve uma escaramuça entre os trabalhadores e as forças policiais que resultou na morte de três trabalhadores.

Ao invés de voltarem aos postos de trabalho, os que protestavam, ganharam motivos a mais – a morte dos companheiros – e, por isso as manifestações foram retomadas no dia 4 de maio e ocorreu o fato que deixou marcado o movimento de maio: a morte de sete agentes de polícia e 12 manifestantes, na chamada revolta de Haymarket, que resultou na condenação à morte de 5 manifestantes e 3 à prisão perpétua. Dos condenados à morte um suicidou-se e os outros 4 foram executados. Mais tarde, todos os condenados foram declarados inocentes.

Em 1.º de maio de 1890 o Congresso dos Estados Unidos prova a Jornada de 8 horas e proclama o primeiro de maio como dia em homenagem aos sindicalistas mortos em Chicago. Em 23 de abril de 1919 a França adota, oficialmente, a Jornada de 8 horas diárias em todo o país. Mas foi a proclamação da União Soviética, em 1.º de maio de 1920, que tornou o dia feriado, que serviu de exemplo para a maioria dos países do mundo.

Quando vieram para o Brasil os imigrantes trouxeram os princípios e as leis trabalhistas da Europa principalmente, o que motivou a greve geral no Brasil de 1917. Em 1925 o presidente Artur Bernardes decretou o 1.º de maio como feriado, há 182 anos.

Na Era Vargas (1930-1945), o presidente Getúlio, estrategicamente e com o objetivo de acalmar os trabalhadores, passou a se valer do dia primeiro de maio para realizar festas populares, desfiles e celebrações, esfriando as reivindicações dos trabalhadores.

Até hoje, como se viu no Amapá este ano, o dia 1.º de maio deixou de ser um dia de luta dos trabalhadores por melhores salários e na qualidade das condições de trabalho, pela utilização da data pelos governantes, associados com os patrões, realizando sorteios, festas e outras programações festivas. Com isso surgiram os pelegos profissionais que, na prática, vendem a data para os patrões e inibem as iniciativas dos trabalhadores.