Presidente do TJAP empossa novos juízes titulares do Tribunal do Júri e Vara Criminal

O juiz Nazareno Borges Hausseller na 1.ª Vara do Júri e a juíza Stela Ramos na 5.ª Vara Criminal.

Em um ato no gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça do Amapá, ocorrido na sexta-feira, dia 5 de maio, foram empossados, pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, Desembargador Carlos Tork, os magistrados Luiz Nazareno Borges Hausseller, como titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Macapá, e Stella Simonne Ramos, como titular da 5ª Vara Criminal da Comarca de Macapá.

O Juiz Luiz Nazareno Borges Hausseller declarou estar muito contente com a promoção e espera atender às expectativas do cargo.

“Como diz o antigo adágio popular, o bom filho à casa torna. Eu sempre me identifiquei com o Tribunal do Júri e volto para lá muito feliz”, destacou.

Já a Juíza Stella Ramos disse que a posse representa mais um desafio e que também pretende dar mais dinamismo aos processos existentes na vara criminal de Macapá.