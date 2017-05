Prefeitura lança o Edital para o Macapá Verão 2017 e coloca à disposição do evento 329 mil reais

A programação acontecerá de 2 a 30 de julho e as inscrições já estão abertas e vão até o dia 9 de junho.

A Prefeitura de Macapá tornou público o edital do Macapá Verão 2017, na modalidade concurso.

Este ano, serão selecionados 168 projetos artístico-culturais para apresentações em Macapá e distritos do município. A maior programação de verão da cidade ocorrerá no período de 2 a 30 de julho e receberá aporte financeiro oriundo do Tesouro Municipal, no valor de R$ 329.250,00, para contratação cultural.

O edital – com ficha de inscrição, Termo de Compromisso, Termo de Ciência e Responsabilidade – está disponível no site da Prefeitura. Podem inscrever-se apresentador de palco, propostas musicais em diversas modalidades, teatro, dança, contação de histórias infantis, intervenções poéticas, cortejo artístico, grupos de capoeira, Marabaixo e de Batuque, DJ, transformistas, audiovisual e artes visuais.

As inscrições são gratuitas, estarão abertas de 8 de maio a 9 de junho de 2017 e devem ser efetuadas, presencialmente, na Fundação Municipal de Cultura (Fumcult), na Rua Eliezer Levy, nº 1610, esquina com a Av. Mendonça Furtado, Centro; e também no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes), na Rua Carlos Lins Cortês, s/n, Infraero II, das 8h30 às 18h, de segunda a sexta-feira.

O edital físico pode ser encontrado também no mural e protocolo da fundação e no CEU das Artes.

O Parágrafo Único do edital destaca: “Este edital visa a cultura e as artes em suas múltiplas vertentes, dissociada de teor religioso, político e de gênero, desenvolvida por artista, produtoras ou grupos culturais e locutores, residentes ou com sede no município de Macapá (…)”.