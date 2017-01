Prefeitura de Macapá prepara a festa que vai comemorar os 259 anos de Macapá no dia 4 de fevereiro.

Os principais eventos serão realizados na Praça Floriano Peixoto, no centro de Macapá, pelo acesso fácil e a beleza natural da praça.

O edital na modalidade “Seleção Simplificada” de artistas para a programação em comemoração aos 259 anos da cidade de Macapá será lançado na próxima semana. A Fundação Municipal de Cultura (Fumcult) e o Instituto Municipal de Turismo (Macapatur) são os órgãos à frente da organização das comemorações.

O edital é voltado para a seleção de cortejo artístico, apresentador, contação de histórias, intervenção poética, exposição de artes visuais, teatro, circo, dança, apresentações tradicionais de Marabaixo e Batuque e apresentações musicais, divididas em quatro modalidades.

O edital ficará disponível para acesso no site da Prefeitura de Macapá (www.macapa.ap.gov.br) e as inscrições deverão ser feitas na sede da Fumcult, localizada na Av. Eliezer Levy, nº 1610, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h; e no CEU das Artes, na Av. Carlos Lins Cortês, s/n, no bairro Infraero II, de terça a domingo, das 8h às 20h.

A partir da publicação do edital, serão cinco dias de inscrições, um dia para seleção das atrações por uma banca avaliadora e um dia para recursos. O resultado será divulgado no dia 29 de janeiro.

Este ano, a programação de aniversário de Macapá se concentrará na Praça Floriano Peixoto, no dia 4 de fevereiro, durante todo o dia. Além das atrações previstas no edital, outras secretarias de governo participarão da programação oferecendo atividades diversas e serviços à população macapaense.