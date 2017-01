Prefeitura de Macapá garante abatimento de 20% para os contribuintes que pagarem o IPTU até o dia 31 de março

Os carnês já estão à disposição do contribuinte no site da Prefeitura e Central de Atendimento do Bairro do Trem.

Os proprietários de unidades urbanas em Macapá têm até o dia 31 de março para pagar, em cota única e com desconto de 20%, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Os carnês já estão disponíveis no site da Prefeitura de Macapá e na Unidade Municipal localizado na Praça de Nossa Senhora da Conceição.

O dia 31 de março também é data limite para pagamento de outros tributos como o imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Transmissão Bens Intervivos (ITBI) e Alvará de Funcionamento.

Nesse período, o contribuinte de baixa renda também deve apresentar os documentos que comprovem a carência caso pretenda a isenção do IPTU.

Segundo a prefeitura, são 123 mil os imóveis com que apresentam índices sociais capazes de receber a tributação do IPTU.

Em caso de pagamento em cota única, o proprietário ainda tem o desconto de 10% mais 2% por cada ano pago, limitando-se a soma de até mais 10%. A mesma regra vale para o Alvará de Funcionamento.

“Existem empresas que já necessitam ter esse alvará no primeiro mês do ano. Por isso, muitos fazem o pagamento antes do fim do primeiro prazo”, explica o secretário municipal de Finanças, Jesus Vidal.

Os recursos arrecadados com o imposto serão divididos entre educação (25%), saúde (15%), poder legislativo (5%) e serviços públicos (54%), como limpeza, coleta de lixo e asfalto.

O boleto de pagamento pode ser requisitado via internet ou direto na Central de Atendimento ao Contribuinte, localizada na Rodovia Jovino Dinoá, n° 488, bairro Trem.