Prefeitura de Macapá começa a construção do Centro de Comercialização e Produtos Artesanais do Distrito de Maruanum

Estão sendo investidos pouco mais de 528 mil reais para a construção do Centro.

As obras de construção do Centro de Comercialização e Exposição de Produtos Artesanais do distrito do Maruanum, no Município de Macapá, seguem em ritmo acelerado. Os trabalhos iniciaram há dois meses, com recursos do Ministério do Turismo (R$ 499.999,99) e contrapartida da Prefeitura de Macapá (R$ 28.957,74).

Dez empregos estão sendo ofertados de forma direta, com mão de obra 100% formada por moradores da própria comunidade.

“Priorizamos pela contratação de trabalhadores da própria localidade. Uma forma de valorizar a mão de obra local e ao mesmo tempo oportunizar qualificação e novas experiências a eles. Estamos bem felizes com o resultado. Em menos de dois meses, é possível ver o avanço dos trabalhos”, explica o mestre de obras Antônio Leal.

A vila do Maruanum é formada por cerca de 100 famílias, tendo na agricultura familiar a produção de farinha como principal fonte de renda. Para o presidente da Associação de Moradores, Adésio Araújo, o centro proporcionará novas oportunidades de renda para a comunidade.

“Esse empreendimento virá em um bom momento. Precisamos muito, toda produção das artesãs é executada no quintal das casas. Além disso, será um estímulo para a nossa juventude, um incentivo para que nossa cultura não acabe”.

A produção das louçeiras do Maruanum é destaque no artesanato local. Fogões, potes e panelas de barro são produzidos manualmente por 12 artesãs das comunidades do Maruanum e Santa Luzia, um ofício passado de geração em geração.

“Aprendi aos 17 anos com a minha mãe. Depois que ela morreu, tive que me aperfeiçoar porque precisávamos das peças. Hoje, faço tudo aqui no pátio de casa e já ensinei minha filha também”, conta a artesã Carmosina Pereira.

Na região, dois grandes eventos movimentam a economia local, o Macapá Verão e a Festividade de Nossa Senhora do Carmo, no mês de julho. Para dona Irene Barreto, artesã há mais de 15 anos, a nova obra do centro irá trazer uma oportunidade de renda.

“Sempre levo as peças a Macapá para vender no Museu Sacaca, na Casa do Artesão e em feiras de artesanato”.

As obras do Centro de Comercialização e Exposição de Produtos Artesanais do distrito do Maruanum estão sendo executadas pela Prefeitura de Macapá, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob).

O novo espaço será formado por deck, salão de exposição, lanchonete, salas de oficina e de trabalho, vestiários masculino e feminino, área do forno, depósitos de acervo e argila, banheiros e sala de administração.