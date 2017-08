Prefeitura de Macapá atendeu pedido da Associação de Empreendedores da Feira e limpa tudo

A ação foi na Feira do Pacoval e faz parte da programação que está em desenvolvimento pela Prefeitura.

A Prefeitura de Macapá fez mutirão de limpeza nas dependências da Feira do Agricultor do Pacoval, com remoção de lixeira viciada que se encontrava na parte interna do local, além de capina, roçagem, remoção de lixo, recolhimento de entulho e lavagem. A ação ocorreu na semana passada.

De acordo com o subsecretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Manoel Bacelar, embora a feira não esteja na esfera da administração municipal, a Semdec atendeu ao pedido dos dirigentes e associados da Associação de Empreendedores da Feira do Pacoval.

“Houve a solicitação para a realização da Feira do Peixe Vivo, que ocorrerá neste fim de semana. Este ano, já estivemos no local fazendo limpeza e voltamos agora. Também conversamos com os feirantes para fazer o descarte de forma correta e de maneira nenhuma deixar que se forme uma lixeira viciada no local”.

O mutirão contou com a colaboração das secretarias municipais de Manutenção Urbanística (Semur) e de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob), que também fez a recuperação da iluminação pública do local, por meio do programa Macapaluz. Para a Feira do Peixe Vivo da associação, a Semdec disponibilizou tendas.