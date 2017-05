Prefeitura da Capital começa a limpeza do canal do Jandiá e a recuperação da Avenida Procópio Rola

Para os moradores os problemas aumentam todo ano devido às construções feitas na região.

A Prefeitura de Macapá iniciou na sexta-feira, dia 5, os serviços de limpeza, desobstrução do canal do Jandiá e recomposição asfáltica no trecho da Avenida Procópio Rola, entre as ruas Professor Tostes e Hildemar Maia, no bairro Central.

Durante a ação, foram identificadas situações agravantes que contribuem para o transbordamento do canal e deterioração da rua, como construções irregulares, terrenos baldios tomados por mato e lixo e estacionamento irregular de veículos de grande porte.

De acordo com moradores do local a situação se agravou após diversas construções irregulares, que impediram a vazão das águas do canal. Além disso, os moradores ressaltam que a falta de limpeza nos terrenos baldios situados nas proximidades piora a situação.

As reclamações vão buscar mais histórias como a de que há mais de trinta anos, os transtornos na via são causados pela construção irregular de calçadas e estacionamento irregular de veículos de grande porte.

Depois da construção de algumas calçadas, a água não tem por onde passar, a rua fica tomada de buracos com os caminhões que ficam estacionados durante o dia e a noite. As manilhas que foram colocadas para o escoamento das águas foram arrebentadas com o peso dos carros.

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob) faz os serviços de limpeza do canal, em toda sua extensão, como forma preventiva de transbordamento das águas pluviais.