Prefeito de Macapá empossa novo secretário de educação e mais seis auxiliares do primeiro escalão

Clécio Luis definiu metas prioritárias para os secretários. Moisés Rival, da Educação, resolver o problema da creche.

O novo secretário municipal de educação do município de Macapá, Moisés Rivaldo, anunciou na quarta-feira, dia 25, que vai implantar um piloto da escola fundamental em tempo integral ainda este ano. A informação foi confirmada durante a posse dos novos gestores do município de Macapá, entre eles, o promotor Moisés Pereira, como secretário de Educação.

A proposta do novo secretário é que a escola municipal de tempo integral funcione com aulas normais pela manhã, e pela tarde os alunos tenham aulas práticas de dança, música e atividades extracurriculares.

O secretario explicou: “Vamos implantar uma escola em tempo integral em moldes totalmente diferentes desse trabalhado pelo governo do Estado. Vamos analisar o modelo de outras capitais e adaptar para nossa realidade. Com isso, esperamos melhorar a qualidade do ensino e ao mesmo tempo resolver o problema das creches”.

De acordo com o novo secretário, a implantação do ensino em tempo integral piloto vai ocorrer ainda este ano, em uma escola municipal que será definida até o fim do primeiro semestre. Após isso, a Semed deve analisar como será o processo seletivo para os professores, técnicos e outros servidores que irão trabalhar na escola.

A educação, assistência social e a captação de recursos são as prioridades anunciadas pelos gestores. O novo secretário de educação recebeu, como missão, atuar para liberar o recurso da construção de creches, especialmente a da Maria Chiquinha, que está atrasado e implantar a escola em tempo integral frisou o prefeito de Macapá, Clécio Luis.

Além da posse do secretário de educação municipal, o prefeito também deu posse aos seguintes gestores: Nadilma Maria Nascimento Flexa, na Secretaria de Assistência Social e do Trabalho (Semast); Leo Savio Felgueiras de Almeida, na Coordenadoria de Esporte e Lazer (Comel); Hildo Jorge Lemos de Oliveira, como Subprefeito da Zona Sul; Sérgio Roberto de Almeida Monteiro, como presidente do Instituto de Planejamento Urbano (Planurb) e Magdiel Ayres do Couto, como presidente da Comissão de Ouvidoria Geral do município.