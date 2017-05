Prefeito Clécio acompanha o início dos serviços de recuperação da iluminação pública em Macapá

Autoridades municipais, estaduais e representantes da comunidade estiveram com o prefeito naquele momento.

Na quinta-feira, dia 11, o prefeito Clécio Luís, juntamente com o suplente do senador Davi Alcolumbre, Josiel Alcolumbre, deputado estadual Paulo Lemos, vereador Grilo, secretários e coordenadores municipais, acompanhou de perto o início dos serviços de manutenção da iluminação pública, na orla da cidade.

Cada equipe atua com o auxílio de caminhão e eletricistas. Para a licitação definitiva, a prefeitura pretende trocar as lâmpadas atuais, de vapor de sódio, por iluminação de LED, representando economia financeira e de consumo. Para Josiel Alcolumbre, ver as pessoas caminhando com tranquilidade, sem medo de ser assaltado, não tem preço. “A gestão do prefeito Clécio está de parabéns, pois já mostra resultados”.

Em menos de 24 horas, foram trocados mais de 30 pontos de luz na orla de Macapá. Para Clécio Luís, isso é mostrar que o dinheiro público, fruto de um tributo, está sendo investido naquilo que é o seu destino. “Começamos pela orla e estamos fazendo essa inspeção. Depois partiremos para os bairros. Com isso, queremos que Macapá volte a ser reconhecida como Cidade Luz, por esse motivo que denominamos o programa Macapaluz”.

“Neste primeiro momento, reacenderemos as luzes e depois mudaremos o padrão de iluminação que existe hoje na cidade, ou seja, colocar lâmpadas de LED, iluminação cênica e outras”, acrescentou o prefeito. Segundo o engenheiro da empresa NeoLuz, Lucas Mateus, as vias com maior fluxo de pessoas e que estejam com a iluminação defasada terão prioridade. “Atenderemos esses pontos e traremos uma melhoria imediata. Hoje estamos fazendo esse levantamento na orla de Macapá e começando os trabalhos”.

A moradora do bairro Santa Inês, Lúcia do Carmo, disse que caminha todos os dias pelo local e já sentiu os efeitos da manutenção da iluminação. “Quem passa por aqui sabe que caminhamos com medo de ser assaltados. Agora, com esses serviços sendo feitos pela prefeitura, esperamos que não aconteça furtos, violência. Isso faz parte da nossa qualidade de vida”.