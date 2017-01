A prefeita de Oiapoque, Maria Orlanda Marques (PSDB), que assumiu no primeiro dia de janeiro deste ano, quer uma readequação nas contas e nos gastos, e não descartou a hipótese de cortar contratos, principalmente na educação, onde a folha, segundo a prefeita, estaria acima do repasse mensal feito pelo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

SÓ O QUE FALTAVA

Famílias de pacientes que estão em tratamento contra o câncer fora do Estado reclamam que não recebem, há pelo menos 6 meses, o pagamento do programa do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), que seria disponibilizadas mensalmente pelo governo. Em um dos casos, o atraso dura aproximadamente 11 meses, segundo os familiares. A direção da Secretaria informou que a culpa é do orçamento.

EXTRAVAGÂNCIA

Os gastos de gabinete do deputado estadual Kaká Barbosa (PT do B), que vai assumir a presidência da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) no próximo dia 1.º de fevereiro e comandar um orçamento de R$ 161 milhões, chamam a atenção pelos serviços, não muito convencionais, em se tratando de atividade parlamentar. Cursos para “trabalhos motivacionais”, despesas mensais com contador particular e advogado e aluguel de sala por R$ 6 mil faz parte da lista.

DECLARAÇÕES LEVAM À EXONERAÇÃO

O secretário Nacional de Juventude do Governo Federal, Bruno Júlio (PMDB), deixou o cargo na sexta-feira, dia 6, depois de suas declarações sobre os massacres nos presídios do Amazonas e de Roraima. Afirmou, comentando a barbárie, que “tinha era que matar mais” e “tinha que fazer uma chacina por semana”. Os massacres deixaram 91 mortos.

AS MORTES DE RORAIMA

Cinco dias depois de 60 presos – a maioria do Primeiro Comando da Capital (PCC) – terem sido assassinados em cadeias do Amazonas por bandidos da Família do Norte (FDN), a facção paulista iniciou sua vingança e matou 31 detentos na sexta, dia 6, na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (PAMC), em Boa Vista, Roraima. O massacre começou de madrugada com os detentos quebrando cadeados das celas e invadindo a cozinha e o cadeião – onde estavam os presos de menor periculosidade – e mataram os desafetos.

TRAGÉDIA DE CAMPINAS

A imprensa já mostra detalhes do diário do assassino responsável pela chacina de Campinas. Desde a separação em 2011, o técnico de laboratório Sidnei Ramis de Araújo alimentava um ódio crescente contra a ex-mulher, Isamara Filier, registrado no caderno: “Perdão filho, mas ainda mato essa vaca”, escreveu em 2014. Na noite de Ano-Novo, ele invadiu a casa da família Filier e matou a ex-mulher, o filho e outras dez pessoas que comemoravam a virada do ano. Após a barbárie, Sidnei se matou com um tiro na cabeça.

COMO ESTÁ O IAPEN?

Mesmo sem ter sido citado em qualquer das evidências do sistema carcerário brasileiro, o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá – IAPEN é um ponto crítico para a segurança pública local e nacional. Com uma população carcerária muito acima de sua capacidade, faz tempo que o IAPEN, no Amapá, é caldeirão que pode explodir a qualquer momento. As fugas constantes são os principais indícios.