A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados aprovou o porte de arma para advogados. A matéria está no Projeto de Lei nº 704/2015 e é de autoria do Deputado Federal Ronaldo Benedet do PMDB de Santa Catarina. O Projeto de Lei inclui dispositivos na Lei nº 8.906, de 04 de julho de 1994 e dá outras providências, dando poderes aos advogados a possuírem Porte de Arma, para defesa pessoal.

MOTOTAXISTAS

O presidente Associação dos Mototaxistas de Macapá, Edilson Brito, está em uma jornada procurando motivar a CTMac e os demais órgãos controladores do trânsito em Macapá para acabar com o que considera “concorrência desleal e perigosa” com os que chama de “clandestinos”. Sua caminhada inclui além dos órgãos fiscalizadores, a Câmara de Vereadores do Município e a Prefeitura de Macapá.

ACIDENTE NA BR-156

Um grave acidente, no final de semana, deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida na BR-156, próximo entrada para Igarapé do Lago. A vítima fatal, uma estudante de nutrição, de apenas 24 anos, se chamava Marcelina Kobayashi. A picape Hillux com os passageiros trafegava no sentido Jari/Macapá e capotou. Bombeiros que estavam em um ônibus que parou na estrada, fizeram os primeiros socorros até a chegada da primeira equipe do Corpo de Bombeiros.

FURTO DE MUDAS

Várias mudas de plantas colocadas pela Prefeitura de Macapá em canteiros espalhados na cidade estão sendo furtadas. A divisão de paisagismo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam) calcula que o prejuízo já chega a quase R$ 1 mil. O ponto mais crítico está na rotatória da Avenida Treze de Setembro, esquina com a Rua Claudomiro de Moraes. De lá já foram levadas mudas e algumas placas de grama que custam em média R$ 15 por metro quadrado.

CONFLITOS NO CAMPO

Brasil teve 37 assassinatos em conflitos por terra entre janeiro e maio deste ano, de acordo com a Comissão Pastoral da Terra (CPT), recorde registrado desde 2008. No mesmo período de 2016, 30 pessoas foram mortas em áreas indígenas, quilombolas ou em territórios em disputa com lideranças sem-terra e fazendeiros. Ocorreram duas chacinas este ano envolvendo posseiros e trabalhadores rurais sem-terra. A primeira em 19 de abril, no Mato Grosso, com 9 mortes.

FEBRE AFTOSA

Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária (Diagro) divulgou no final de semana o novo status que o Amapá assume diante da febre aftosa. Depois de nove anos na classificação de alto risco de contaminação, o estado passa a ter médio risco. De acordo com o diretor-presidente da Diagro e também presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Amapá, José Renato Ribeiro, o resultado foi obtido por conta de uma força tarefa de órgãos do estado ligados à pecuária, agricultura e ao setor econômico.