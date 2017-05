Por precaução Tribunal de Justiça do Amapá tira do ar o site e o sistema que gerencia os processos

A medida é preventiva e não vai prejudicar os jurisdicionado e nem os advogados.

O site e o sistema que gerencia os processos do Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap) foram retirados do ar por precaução, depois que um ciberataque mundial afetou empresas e governos em 74 países na sexta-feira dia 12. Os hackers sequestraram dados e estão exigindo resgate para liberá-los.

O Tjap resolveu acompanhar a decisão de tribunais de todo o país de retirar seus sistemas do ar como medida preventiva.

“Com a devida autorização superior, estamos paralisando o link de internet do Tjap. Vamos ficar sem comunicação com o mundo externo”, confirmou o juiz auxiliar da presidência, João Matos.

Com o sistema fora do ar, advogados ficarão impedidos de ingressar recursos ou fazer petições, por exemplo. Hoje, isso é feito por meio eletrônico.

Neste caso, o magistrado lembrou que existe a Resolução 1074, que permite prorrogar prazos processuais em situações semelhantes. A portaria permite que nesse cenário é possível transferir os prazos para o próximo dia útil.

O ataque hacker que atingiu 99 países na sexta-feira não tem precedente na história do cibercrime.

Menos de 24 horas depois de identificado, já atingiu mais de 75.000 computadores e servidores ao redor do mundo. As instruções que aparecem na tela das vítimas foram preparadas em 28 idiomas diferentes, inclusive português.

Todo esse planejamento e execução, realizados com precisão, dependem da existência de uma infraestrutura específica, investimento e organização.