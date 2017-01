PONTO FORA DA CURVA

A população brasileira ainda está sob o impacto do acidente aéreo que vitimou um dos ministros do Supremo Tribunal Federal e, por isso, um dos guardiões da Constituição Federal, alem da eventualidade da relatoria da Operação Lava Jato, que busca desvendar um dos maiores sistemas de corrupção do mundo.

O ministro Teori Zavascki concentrava sobre a sua responsabilidade decisões sobre esse importante processo judicial para o Brasil e, por isso, o grande significado sociopolítico do episódio que trouxe à tona uma série de questionamentos, alguns deles extrapolando a lógica, mas perfeitamente cabíveis devido às circunstâncias que envolveram o acontecimento.

Pode ser que a simplicidade do homem ministro do STF tenha enevoado a análise de risco, como a força de uma amizade, capaz de permitir riscos que poderiam não contar como esse de viajar utilizar um avião que, certamente, não tinha a segurança necessária para ter como passageiro aquela importante figura da República.

O homem, às vezes, não avalia muito bem o que representa para a Nação naquele exato momento de sua vida; e a Nação, através de seu sistema de inteligência e proteção, se descuida dos nacionais que detêm importância que precisa ser preservada.

Está claro que o ministro estava em recesso de suas atividades profissionais no Supremo Tribunal Federal, mas também está claro que ele, em nenhum momento deixou de ser o ministro do STF, exatamente aquele que tomava as decisões sobre a mais delicada e importante operação policial em curso no País e com reflexos em todo o mundo, inclusive de encarceramento de pessoas e de avaliação de poderosas empresas nacionais e multinacionais.

O Brasil precisa mudar na interpretação de quase tudo, mas principalmente das pequenas questões, entender que a comunicação interpessoal acelerou, que as circunstâncias, todas elas, precisam ser reavaliadas; a pessoas também devem entender que o momento nacional é outro, que está havendo uma mudança de paradigma e que, dessa forma, o comportamento deve se amoldar às necessidades atuais.

O Brasil adquiriu um problema que precisa resolver rapidamente, mas que poderia ter sido evitado e, para isso, era suficiente interpretar a realidade, compreender as diferenças e entender o momento.