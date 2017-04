Ponte do Cai N’água, no Jardim Felicidade I, recebe melhorias pela Prefeitura de Macapá.

O prefeito Clécio Luís visitou o local e conheceu de perto as condições da rua e da ponte.

A Prefeitura de Macapá iniciou nesta sexta-feira, dia 7, mutirão de limpeza na área da ponte Antônio Carlos Reis, conhecida como ponte do Cai N’água, localizada no bairro Jardim I. Também está inclusa nos trabalhos a reforma da passarela, assim como os serviços de capina, roçagem e remoção de entulho.

Seriam reformados, inicialmente, apenas 100 metros de passarela, mas, diante da situação e da própria solicitação da população, o prefeito tomou a decisão de que toda a ponte será reforma. Diante disso, os trabalhos, que a princípio terminariam neste domingo, 9, se estenderão por mais uma semana.

Clécio ouviu dos moradores mais uma solicitação. Segundo eles, em época de chuva, é impossível passar na rua que dá acesso à passarela, pois fica toda alagada. Em comum acordo com a comunidade, ficou decidido que será feito um trabalho paliativo, para que no verão seja feita a terraplenagem. “Iremos trabalhar com um material arenoso para que os moradores consigam transitar nesse período chuvoso. Já a terraplenagem será feita no verão, pois esse trabalho não poderá ser feito no inverno”, informou o diretor de Terraplenagem da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, Amilton Martins.

O presidente da Associação dos Moradores, Jorge Silva, lembrou que a ponte estava há mais de 10 anos que não recebia uma reforma. “Essa ponte estava numa situação precária. Os moradores não estavam mais conseguindo transitar pelo local. As lideranças do bairro se reuniram e solicitaram à prefeitura os serviços. Hoje, o prefeito nos dá a resposta, pois essa ponte seria feita apenas 50% e ele nos deu a notícia que toda a passarela será reformada”.

Clécio Luís acompanhou o início dos trabalhos junto com a vice-prefeita Telma Nery, deputado estadual Paulo Lemos e a vereadora Maraína Martins. “Estamos começando os trabalhos em regime de parceria com a comunidade. Além da construção de 260 metros de passarela em madeira de lei, está sendo feito um trabalho de limpeza na área em torno da ponte e ainda será feita terraplenagem na cabeceira dela, onde alaga durante as chuvas. Essa atividade não é somente de consertar a passarela, pois precisamos do envolvimento dos moradores para conservá-la e, principalmente, não jogar mais lixo na área de ressaca”.