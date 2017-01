OUTRO ANO SEM CONFIANÇA

Estamos começando o ano de 2017 com escassas esperanças renovadas por um lado e sem qualquer esperança pelo outro.

Uma situação incomum para o Estado tão promissor como o Estado do Amapá, mas que vem padecendo de incrível incompetência dos seus dirigentes que não têm sabido agir no momento oportuno.

O encerramento de um exercício é sempre uma oportunidade para avaliar os resultados obtidos e compartilhar com a sociedade, especialmente com os eleitores.

Pois bem, o atual Governo mostrou-se insensível à opinião pública e aceitou render-se às exigências do grupo que o cerca e que não tem contribuído para, pelo menos, estancar a queda de confiança e credibilidade da gestão.

Um governo que começa um exercício sem a população saber o que foi alcançado no ano que terminou e, muito menos, sem saber o que projeta para o ano de 2017. Uma pena, pois, dessa forma, alija aqueles que poderiam contribuir para ajudar o Governo a levar à população a melhora do índice de satisfação e, quem sabe, até o de aceitação do Governo.

Ninguém sabe o rumo de um Governo que inicia o terceiro ano de mandato da mesma forma que iniciou o primeiro, falando em crise, em dificuldades, em contenção de gastos com investimento e sem um plano que, pelo menos, aponte uma solução para o pagamento dos servidores do Estado.

Com dificuldades de relação com os outros Poderes e o Ministério Público para transmitir confiança, tem que explicar todas as medidas que toma, desistindo do arrojo e da inovação que um Estado pequeno, carente, mas viçoso como o Amapá, precisa contar para quebrar os círculos viciosos que se tornam a grande barreira da Administração Estadual.

Nem mesmo o começo de um novo ano alimenta o Governo para que tome as iniciativas esperadas pela população e cumpra a promessa de campanha feita de que cuidaria das pessoas e das cidades.