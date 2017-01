OS NOVOS PREFEITOS

O novo período da gestão municipal começou no dia primeiro de janeiro e todos os municípios com graves problemas para serem administrados pelos prefeitos que tomaram posse.

É incrível como a atual Administração Estadual pouco se importa com as dificuldades que serão enfrentadas pelos prefeitos. E pelo menos uma é comum a todos os municípios: colocar para funcionar – na forma que a população espera e a Constituição manda -, os sistemas municipais de educação e de saúde.

Não é porque sejam municipais que não devem estar nas preocupações do Estado. Ao contrário, deveriam receber atenção especial para que, verdadeiramente, houvesse a constatação de que a complementariedade sistêmica é decisiva para o sucesso de qualquer dos níveis de responsabilidade, seja o municipal, o estadual ou o federal.

Foram 14 novos mandatários, sendo que destes, ainda tem um problema sério para ser resolvido em Calçoene, que conta com um prefeito interino, na espera da eleição complementar que a Justiça Eleitoral promete para março.

Mas o tempo não para, o calendário escolar tem que prosseguir, se mostrar como confiável para ser conhecido da população e executado pelos professores e alunos.

Além de tudo isso ainda há os prefeitos que foram empossados e não têm a necessária expertise administrativa para entender o emaranhado de leis que um administrador municipal precisa conhecer, além do que o prefeito não tem condições de pagar, com a receita municipal, profissionais que possam evitar os erros que acabam prejudicando a administração dos gestores municipais.

Os salários atrasados em alguns dos municípios e o próprio “inchaço” na folha de pagamento das prefeituras são limites intransponíveis e que, por isso, acabam chamando a atenção dos gestores com muito mais apelo do que a prestação dos serviços de interesse da comunidade, ou os investimentos que melhorariam as condições de vida da população do município.

O governo estadual enrolado em seus problemas não tem tempo de olhar para esses gestores que começam as administrações municipais querendo apenas acertar, mas que sem as orientações necessárias, daqui a pouco, serão levados a serem responsabilizados por questões resolveu fora dos limites que a lei lhes oferece.

Por hora, a maioria dos prefeitos precisa de apoio técnico e orientação de gestão. Apenas isso!