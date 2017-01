OS GOVERNANTES E A INTELIGÊNCIA

O Brasil, e pela contextualização o Amapá, vivem mais uma crise resultado da forma como o país foi administrado e, por tabela ou correia, o Estado nos últimos 12 anos.

Depois do massacre de mais de uma centena de presos em Manaus, Boa Vista e Natal, tudo isso nos primeiros quinze dias do ano de 2017, e mais murmurinhos em vários cárceres e reuniões de altos dirigentes dos Poderes da República, a população está temendo os novos fantasmas sociais e que estavam acortinados até o final do ano passado.

Vive o Brasil esse momento em que se vê acuado por facções criminosas, deixando a população sem entender os motivos que levaram quebrar a tranquilidade da nação, demonstrando a vulnerabilidade de um sistema e o poder que aquelas facções têm ao ponto de se achar em condições de desafiar o próprio Estado.

É verdade que a falta de parâmetros para uma reação competente não está no conjunto do conhecimento ou da prática das forças de proteção da sociedade. Estados quebrados pelas gestões fracassadas e corruptas recentes provocam tantos problemas que a fragilidade se mostra, inclusive, para aqueles que estão entregues à tutela do próprio Estado e que se mostra incapaz de poder conduzi-los.

Já faz muito tempo que diversas organizações denunciam as superpopulações carcerárias, procuram dar conhecimento de onde está a origem de boa parte da criminalidade que provoca a superlotação dos presídios, mas a rotina do sistema não é modificada e nem o Executivo, nem o Judiciário, nem o Ministério Público conseguem compreender que o cenário está mudado e que a exigência é outra para poder equalizar o enfrentamento do crime, inclusive o organizado.

Denunciar, prender, processar, julgar e encarcerar é um roteiro que precisa ser modernizado na sua estratégia para se ajustar à realidade do crime organizado, das facções criminosas que agem com inteligência e que já definiram a forma como vão mostrar a sua força perante a falta de entrosamento dos órgãos estatais.

O desafio já avançou e agora afronta com a prática, cada vez mais arrogante e mais presente ante um Estado que ainda não sabe como reagir.