Os eleitores de Calçoene conhecem os candidatos a prefeito do Município na Eleição Suplementar de março.

O Tribunal Regional Eleitoral já definiu o calendário da eleição que tem a data do pleito conformada para o dia 12 de março.

Já estão definidos os candidatos que irão disputar a Eleição Suplementar que ser realizada no município de Calçoene com o objetivo de escolher, pelo voto secreto, unitário e universal, o prefeito e o vice-prefeito daquele município.

A definição das candidaturas aconteceu, logicamente, depois da escolha pelos partidos dos candidatos. Três coligações e um partido, o PV, se habilitaram registrando candidaturas depois da realização das convenções que foram realizadas regularmente e dentro dos prazos estipulados pela Justiça Eleitoral.

As coligações e os candidatos são os seguintes:

“Calçoene Merece Respeito”

Candidato a Prefeito: Lindoval Santos do Rosário (PSC), ou “Dr. Lindoval”

Candidato a Vice-Prefeito: Adinaldo Mendes Lima, ou “Naldo” (PSC)

“Um Novo Caminho para Calçoene”

Candidato a Prefeita: Greciete Cordeiro (PDT), ou “Graciete”

Candidato a Vice-prefeito: Antônio de Souza Pinto, ou “Toin”

PPS/REDE

PV

Candidato a Prefeito: José Walter Cavalcante, ou “Evaldo”

Candidato a Vice-Prefeito: Sebastião da Silva

PPS/REDE

Candidato a Prefeito: Jones Fábio Nunes Cavalcante , ou “Jones”

Candidata a Vice-Prefeita: Ângela Maria Avelar Beniur Monteiro, ou “Ângela”.

A eleição realizada em outubro foi anulada porque o número de votos válidos apurados para prefeito e vice-prefeito que tiveram a maior votação foi menor do que 50% de todos os votos válidos computados para todos os candidatos à Prefeitura de Calçoene, em decorrência da anulação dos votos dados a Reinaldo Barros e que foram para alista dos votos nulos.

Os 7.423 eleitores de Calçoene voltarão às urnas no dia 12 de marco em 8 locais de votação que incluem os distritos de Calafate, Carnot e Lourenço.

A eleição será conduzida pela 3ª Zona Eleitoral. A propaganda eleitoral na cidade já começou com a utilização de carros de som nas ruas.

No próximo dia 6, a Justiça Eleitoral realiza o sorteio de ordem de veiculação dos programas eleitorais do rádio que começarão no dia 10 de fevereiro.

A cidade continua sendo administrada pelo presidente da Câmara de Vereadores, Jones Cavalcante, que decidiu também entrar na disputa.

A diplomação e posse ocorrerão logo depois da homologação do resultado da eleição pelo juiz da 3.º Zona Eleitoral.