Ônibus de passageiros lotado cai em um barranco na Rodovia BR-156-Tramo Sul

O coletivo ia de Macapá para Laranjal do Jarí quando capotou e deixou feridos sem gravidade, na região do Maracá.

No início da manhã de sábado, dia 24, véspera de Natal, um ônibus da empresa Amazontur, com passageiros que se dirigiam para a sede do Município de Laranjal do Jari, caiu em uma ribanceira depois de deslizar sobre a pista escorregadia da rodovia que está sem condições de tráfego.

As informações preliminares deram conta de que ninguém havia se ferido gravemente, apesar do susto.

O acidente ocorreu em um trecho considerado difícil pelos condutores, localizado na Região do Maracá, onde recentemente moradores colocaram fogo em uma ponte de madeira que estava prestes a cair. Entre o local do acidente e a sede do município de Laranjal do Jari anota-se uma distância de aproximadamente 150 quilômetros.

Desde às 3h da madrugada do dia 24 vários veículos estavam parados no alto da ladeira esperando a chuva passar e haver condições para vencer o lamaçal que se formava e o verdadeiro “sabão” em que se transformou a pista de rolamento. Já pela manhã, depois que a chuva deu uma trégua, o motorista do ônibus resolveu continuara a viagem. Não demorou para deslizar, tombar e cair no barranco de mais de 5 metro havendo, inclusive, capotamento.

Os passageiros saíram atordoados do ônibus mas com ferimentos leves e escoriações pois o ônibus não ganhara velocidade devido às condições da pista de rolamento.

Uma das passageiras, ainda muito assustada, colocou nas redes sociais que “estávamos viajando para passar o Natal com a família em Laranjal do Jari e apesar dos ferimentos leves, todos estamos bastante abalados”. A passageira internauta viajava na companhia de uma irmão que não se machucou.

Mais uma vez o socorro na Rodovia Federal BR-156 – Tramo Sul, foi demorado demais. Seis horas depois do acidente os passageiros não tinham recebido qualquer assistência e nem o ônibus substituto havia chegado para que a viagem continuasse até o destino.